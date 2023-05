No, non ci sono buone notizie sull’evoluzione meteo della prossima settimana e, in generale, della seconda decade di Maggio. Nel precedente editoriale avevo anticipato il nuovo ritorno del maltempo dopo l’attuale fase più stabile, ed ora i nuovi aggiornamenti dei centri di calcolo sottolineano ancor più insistentemente questa nuova pausa della Primavera!

Quando tutto questo? Già da inizio prossima settimana. Addirittura il centro di calcolo europeo ECMWF propone un’intera settimana sotto condizioni meteo instabili e perturbate, quasi più vicine all’Autunno che alla Primavera. Certamente una visione del genere pare un po’ esagerata per la sua persistenza (di un’intera settimana), ma la probabilità che il maltempo possa tornare a farci compagnia per più di due giorni è decisamente elevata.

Già nel week-end ci saranno le prime avvisaglie di questo nuovo periodo instabile. L’anticiclone africano sarà piuttosto debole e facilmente perforabile sul suo bordo settentrionale, ragion per cui potremo già osservare qualche acquazzone o temporale (anche piuttosto intenso) tra sabato e domenica sulle regioni del nord e nelle zone interne del centro.

La prima perturbazione della prossima settimana è prevista tra lunedì e martedì, ma sarà molto veloce e poco organizzata: questa porterà piogge sparse, qualche temporale e un lieve calo delle temperature. Fenomeni un po’ più intensi martedì al nord e zone interne del centro.

La seconda perturbazione è prevista tra mercoledì e venerdì e mostra qualche incertezza in più, del tutto normale considerando che mancano ancora parecchi giorni. Al netto delle incertezze tutti i centri di calcolo sono favorevoli al suo arrivo nel Mediterraneo e in tal caso faremmo i conti con una perturbazione abbastanza simile a quella appena passata. Insomma altre piogge su gran parte d’Italia, temporali intensi, grandinate e temperature sotto la media.

Insomma si prospetta un’altra settimana tutt’altro che stabile, mite e primaverile. Le condizioni meteo con alta probabilità saranno pessime!