Le previsioni meteo per il prosieguo di Maggio non promettono nulla di buono: l’alta pressione, che sia anche solo quella di origine azzorriana, rischia di restare alla finestra del Mediterraneo, lasciando il campo aperto alle correnti instabili che saranno libere di scorrazzare in lungo e in largo.

Il ciclone ora presente sull’Italia sta facendo parlare di sé nel peggior modo possibile: alluvioni, frane e smottamenti stanno devastando l’Emilia Romagna, dove già si registrano sei vittime e danni immensi. E a quanto pare il maltempo non si placherà anche nei prossimi giorni! Avremo solo una breve tregua tra giovedì e venerdì, quantomeno nelle zone duramente colpite dalle piogge eccessive, poi dovremo nuovamente metter mano all’ombrello.

Sarà un week-end davvero pessimo, più autunnale che tardo primaverile. Quando molti si sarebbero aspettati un tipico week-end soleggiato di fine Maggio, anche con la possibilità della tintarella in spiaggia, ecco che torneranno nubi cariche di tuoni e piogge.

Sia sabato che domenica saranno due giornate grigie, ricche di maltempo da nord a sud. Nordovest, isole maggiori e sud Italia saranno gli obiettivi di questa nuova perturbazione, un ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale. Questa volta potrebbe essere il Piemonte a far parlare di sé, considerando che fino a domenica sono previste punte di oltre 120 mm di pioggia specie sulle pedemontane. Sebbene sia la regione più colpita dalla siccità, non è mai semplice ricevere elevati quantitativi di pioggia in breve termine.

Dopo il transito di quest’altra depressione, ci immergeremo in una terza decade di Maggio molto instabile, priva di un solido anticiclone e caratterizzata da acquazzoni e temporali specie nelle ore pomeridiane e serali. Avremo dunque una leggera parvenza di stabilità, quantomeno nelle ore mattutine, ma l’ombrello potrebbe servirci con frequenza.

Nel frattempo resiste la tendenza ad un improvviso ritorno dell’anticiclone nei primi giorni di Giugno, che andrebbe ad inaugurare nel migliore dei modi l’Estate meteorologica. In tal caso le temperature potrebbero salire fin sopra le medie del periodo e potremmo davvero assaporare i primi caldi di stagione. Ma fino a quel momento dovremo ancora vedercela con condizioni meteo ben poco primaverili.