Splende il Sole su tutta Italia ( o quasi) questa mattina, in una domenica davvero tardo primaverile. Per certi versi sembrerebbe quasi di essere in Estate come ad esempio in Sardegna, dove la colonnina di mercurio punterà con decisione i 28-29°C. Ma le condizioni meteo rischiano di peggiorare tra poche ore, stante l’arrivo di una veloce depressione nord-atlantica ampiamente annunciata nei precedenti editoriali.

Questa depressione sarà rapida e per diverse regioni indolore, nulla a che vedere con l’ondata di maltempo prevista da martedì sera in poi, quella che rischia di persistere sull’Italia fino al termine della settimana! Ma di quell’ondata di maltempo avremo modo di parlarne in modo più chiaro e dettagliato nei prossimi aggiornamenti.

Per il momento concentriamoci sull’evoluzione meteo delle prossime 48 ore, nelle quali si inserirà questa veloce depressione atlantica che agirà prettamente sui settori occidentali della penisola. Qualche temporale già arriverà tra oggi pomeriggio e sera sul Nordovest e l’arco alpino, causati dall’ingresso di aria più fresca in alta quota che interagirà con la calura presente nei bassi strati. Saranno temporali veloci e isolati tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto.

Domani avremo maggior instabilità su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Toscana: la depressione, infatti, sarà centrata nel canale di Sardegna e attorno a questo minimo di bassa pressione ruoteranno vasti sistemi nuvolosi che daranno vita a piogge e temporali. Qualche fenomeno sparso è atteso anche al Nordovest, mentre su Nordest e gran parte della fascia adriatica non ci aspettiamo particolari conseguenze: al più un aumento delle nubi, ma senza precipitazioni significative al seguito.

Questa depressione scivolerà rapidamente verso il basso Mediterraneo, pertanto abbandonerà in fretta l’Italia lasciando alle sue spalle un miglioramento momentaneo ed un aumento delle temperature. Difatti la giornata di martedì sarà relativamente stabile su gran parte d’Italia, almeno fino alla sera! Dalla tarda sera il tempo tornerà a peggiorare al nord, ma di questo ne parleremo nel prossimo editoriale meteo.