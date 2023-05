Le previsioni del meteo per il ponte del 2 Giugno non sono molto favorevoli. C’è un aumento delle probabilità che l’anticiclone, già molto debole negli ultimi giorni, possa crollare per l’ennesima volta creando problemi per le nostre gite in campagna e in montagna. Le condizioni meteo sono attese in deciso peggioramento proprio nel pieno del ponte, tra 2 e 4 Giugno.

Fino a pochi giorni fa, le simulazioni modellistiche indicavano un rafforzamento dell’alta pressione all’inizio di Giugno, ma ora questa tendenza sta perdendo consensi molto velocemente. Ci sono invece segnali di intrusioni fresche ad alte quote che potrebbero seriamente compromettere la stabilità del ponte.

Tuttavia, va sottolineato che non sono previste perturbazioni organizzate come quelle che abbiamo avuto in questo insolito mese di Maggio, né durante il ponte del 1° Maggio. Quindi non ci saranno nuvole diffuse e precipitazioni abbondanti su vasta scala come accaduto qualche settimana fa. Le temperature non saranno troppo calde, anzi ci aspettiamo valori intorno alle medie o leggermente inferiori (circa 24-29°C).

Le mattinate saranno spesso assolate da nord a sud, mentre dovremo fare i conti con la tipica instabilità pomeridiana e serale, caratterizzata da rovesci e temporali sparsi ma localmente intensi. Questa instabilità si manifesterà non solo verso la fine di Maggio, ma anche nei primi giorni di Giugno, a causa dell’assenza di un’alta pressione forte e persistente. Le aree interne saranno le più colpite da questa instabilità disorganizzata, quindi dovremo fare attenzione a improvvisi rovesci e locali grandinate sulle Alpi e gli Appennini, oltre che sulle colline, soprattutto al centro e al sud Italia.

Anche in Val Padana e sulle pianure del sud Italia potremo imbatterci in questi acquazzoni improvvisi durante il pomeriggio e le prime ore della sera. Gli acquazzoni saranno accompagnati da tuoni e anche qualche isolata grandinata.

Sulle coste le condizioni saranno migliori e troveremo ampi spazi soleggiati o al massimo qualche temporaneo addensamento nel pomeriggio, ma senza conseguenze particolari. Naturalmente, per i dettagli sarà necessario attendere qualche altro giorno per ottenere previsioni meteo più affidabili.