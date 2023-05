Mentre è un atto un disastroso alluvione in Emilia Romagna, a conti fatti la regione più colpita dalle piogge eccezionali dell’ultimo periodo, la speranza che si ricerca nelle simulazioni dei modelli matematici è quella di rivedere il bel tempo e l’alta pressione. Ma riusciranno le condizioni meteo a migliorare?

Ebbene ci sono buone e brutte notizie. Partiamo dalle brutte: il maltempo non mollerà molto facilmente la presa nel Mediterraneo, per almeno un’altra settimana! La buona notizia, invece, riguarda la tendenza ad un miglioramento del tempo sul finire del mese e agli inizi di Giugno. Ma andiamo con ordine.

Dopo l’attuale ciclone che ha imperversato su gran parte d’Italia potremo tirare il fiato per appena un paio di giorni, quantomeno sulle zone più colpite dalle piogge eccessive. Giovedì e venerdì saranno due giornate di transizione, dove il Sole si alternerà ad addensamenti e locali temporali pomeridiani. Questi fenomeni saranno più presenti sul lato tirrenico e al Nordovest.

Ma da venerdì sera le carte in tavola cambieranno nuovamente: un’altra depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale invaderà l’Italia e preparerà il terreno per un week-end da dimenticare. Sabato e domenica saranno due giornate di maltempo su buona parte d’Italia, in particolare sul Nordovest, le isole maggiori e il sud Italia. Insomma ancora piogge, rovesci, temporali a più riprese. L’Emilia Romagna dovrà nuovamente fare i conti col maltempo e data l’attuale situazione critica ogni ulteriore millimetro di pioggia potrebbe rappresentare un problema.

Tuttavia il rischio di fenomeni più intensi riguarderà principalmente il Piemonte dove si prevedono anche oltre 100 mm di pioggia fino al termine della settimana! Altra instabilità arriverà la prossima settimana, ma sarà prevalente durante le ore pomeridiane.

Passiamo alla bella notizia e al possibile arrivo della stabilità: con alta probabilità dovremo attendere la fine del mese o addirittura i primi giorni di Giugno prima di rivedere un campo di alta pressione un pizzico più coriaceo, quantomeno in grado di regalare giornate stabili e temperature consone al periodo.