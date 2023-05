Da bambini, quando facevamo gli immancabili capricci, ci spaventavano con la burla dell’uomo nero. Con il passare degli anni, crescendo, le nostre paure si sono poi riversate su altri elementi. Uno tra i tanti, i temporali. Vi possiamo garantire che ci sono tantissime persone che temono questo genere di evento meteorologico, foriero spesso di venti forti, nubifragi e il tanto temuto fenomeno della grandine.

Ma perché vi stiamo dicendo tutto ciò? Semplice, perché nei prossimi giorni saremo spesso accompagnati da questo genere di fenomeni. Questo però sarà lo scotto che dovremo pagare per l’arrivo di maggiori ore di sole e delle temperature che cresceranno un bel po’ rispetto a questi giorni. Insomma, quello che vogliamo dirvi è che il tempo cercherà di aggiustarsi, ma il suo tentativo andrà a buon fine solo in parte.

Senza entrare troppo nel dettaglio, vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni sul fronte meteo-climatico.

Dopo un Sabato 20 Maggio ancora assai capriccioso su molte regioni del Paese, ecco che nel corso della Domenica 21 l’atmosfera ci regalerà qualche generosa e calda schiarita sulle regioni di Nordest e lungo il versante adriatico, mentre altrove il tempo continuerà a fare ancora i capricci.

Sarà invece con l’inizio della prossima settimana che l’atmosfera comincerà a proporci una sorta di tempo ingannevole caratterizzato da alcune ore di sole e di caldo ma con l’arrivo di improvvisi temporali che scoppieranno dapprima sui monti, ma in possibile sconfinamento verso i comparti di pianura.

Questo contesto di tempo poco affidabile e anche via via più caldo, ci accompagnerà almeno fino a tutto Mercoledì 24, mentre da Giovedì 25 l’atmosfera potrebbe tornare più instabile su gran parte del Paese a conferma di come non sia probabilmente arrivato ancora il momento della calda e duratura stabilità. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.