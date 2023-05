Il weekend sta trascorrendo tra sole e improvvisi temporali, ma ci attende una nuova settimana dal meteo ancora a tratti inclemente. Il trend sarà lo stesso che stiamo vedendo stabile da giorni, con un’area di alta pressione sul Centro-Nord Europa ed una lacuna barica, lievemente ciclonica, in area mediterranea.

Si tratta indubbiamente di una configurazione anomala, non propriamente favorevole al decollo della vera Estate in termini di stabilità atmosferica e caldo. Le temperature non sono in grado di salire troppo, anche perché manca per ora il contributo dell’anticiclone africano, a cui ci siamo tanto abituati in Estate.

Il bel tempo domina in modo insolito tra Regno Unito, parte della Scandinavia e del comparto centro-occidentale europeo. C’è un muro per le perturbazioni atlantiche, un vero blocco. La palude barica sul Mediterraneo alimenta invece l’instabilità atmosferica, che si manifesta con temporali nelle ore più calde.

L’Italia sarà in balia dei temporali pomeridiani anche nella settimana prossima. Ci sarà infatti una nuova lieve flessione della pressione in quota già da lunedì, con lo spostamento di una nuova mini goccia fredda dalla Spagna verso le Baleari.

Periodo instabile sino a inizio Giugno, poi inizia la vera Estate

Questo piccolo vortice sembra poi destinato lentamente a scorrere verso levante, spostandosi lungo le coste tra Algeria e Tunisia prima di puntare lo Ionio. Le conseguenze sull’Italia di questa circolazione ciclonica si concretizzeranno in una nuova recrudescenza dell’instabilità.

Ci sarà un’escalation dei temporali negli ultimi giorni di Maggio soprattutto nelle ore più calde, ma non solo. Non mancheranno fenomeni convettivi localmente violenti, con grandine. L’instabilità si ravviverà notevolmente tra il Sud e le Isole Maggiori, per la maggiore vicinanza alla debole circolazione ciclonica.

Tutta Italia avrà comunque a che fare con il rischio di temporali improvvisi, preferibilmente sulle aree interne e montuose. Questo scenario si manterrà pressoché immutato per l’inizio dell’estate meteorologica e per tutto il Ponte del 2 Giugno, con la persistente assenza di una solida figura di alta pressione.

Durante il primo weekend di Giugno l’instabilità sarà alimentata anche da concomitanti infiltrazioni fresche dal Nord Europa. Nei giorni a seguire, a partire dal 5-6 Giugno, sembra intravedersi un parziale rinforzo dell’anticiclone e la possibile rimonta del promontorio subtropicale, che ci catapulterebbe nella vera Estate.