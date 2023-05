Siamo arrivati all’ultimo giorno di Primavera, dopodiché da domani 1° Giugno avrà inizio ufficialmente l’Estate meteorologica, quantomeno sul calendario meteo-climatico italiano. Non dobbiamo confonderci con l’inizio dell’Estate astronomica, prevista il 21 Giugno con l’arrivo del Solstizio.

Ma che esordio d’Estate sarà? Come più volte ribadito nei precedenti editoriali sarà una avvio di stagione nettamente differente rispetto agli anni passati. Un vero e proprio capovolgimento di fronte che in pochi si sarebbero aspettati dopo molte estati roventi e siccitose, a partire sin dai mesi di Maggio e Giugno.

Questa volta sarà uno degli esordi meno caldi e più instabili degli ultimi anni, grazie all’assenza di un vero e proprio campo di alta pressione all’interno del Mediterraneo. Oltre all’anticiclone africano, ben rintanato sul Sahara, mancherà anche il collega azzorriano, occupato sull’Atlantico centro-settentrionale. Di conseguenza il Mediterraneo centrale resta del tutto privo di protezioni ed ecco che le correnti fresche alle alte quote hanno il sopravvento e possono agire indisturbate.

Logicamente trovandoci ormai a Giugno diventa difficile osservare cicloni e perturbazioni organizzate, tuttavia l’aria fresca che aleggia alle alte quote sarà sufficiente per garantire tanta instabilità pomeridiana e serale su tante località italiane, soprattutto quelle interne, collinari e montuose. Ma non mancheranno note instabili anche sulle coste o addirittura in altri momenti delle giornate, come al mattino, nei momenti di massima instabilità. Questi momenti saranno più probabili tra 4 e 5 Giugno, nel momento in cui irromperà sull’Italia un nucleo fresco e molto instabile e turbolento.

E il caldo? Certamente il caldo intenso, quello opprimente e fastidioso (i classici 35-40°C) non si vedranno per un po’. Sicuramente tutta la prima decade di Giugno non riceverà la visita dell’anticiclone africano, pertanto vivremo giornate calde ma senza eccessi, oltre che notti fresche. Le temperature massime non dovrebbero superare quasi mai i 28-30°C nei primi 10 giorni di Giugno.