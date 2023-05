Altro che mitezza e stabilità: le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nuovamente su gran parte d’Italia nel corso della prossima settimana stante l’ingresso di varie perturbazioni nord-atlantiche. Le prime avvisaglie arriveranno già durante questo fine settimana, perlopiù al nord, mentre sul resto d’Italia prevarrà la stabilità con clima molto mite.

L’anticiclone africano, ora presente nel Mediterraneo e responsabile di questa breve fase stabile e mite, sarà spazzato via dai flussi freschi nord-atlantici, i quali soffieranno con prepotenza soprattutto da mercoledì 10 Maggio in poi. Potremmo inquadrare almeno due ondate di maltempo separate ma ravvicinate, entrambe destinate a scorrazzare sull’Italia nel corso della prossima settimana.

La prima perturbazione è prevista ad inizio settimana, tra lunedì e martedì mattina: i primi effetti di questa veloce perturbazione li riscontreremo domenica pomeriggio e domenica sera sul nord Italia, dove si insinueranno temporali e acquazzoni localmente intensi. Poi, nel corso di lunedì 8 Maggio, la perturbazione scivolerà su centro e sud dove porterà veloci rovesci e qualche temporale. La depressione sarà centrata sul basso Tirreno, per cui i fenomeni più estesi e incisivi li ritroveremo sulle isole maggiori ed il versante tirrenico. Qualche temporale non mancherà anche al nord.

Il maltempo entrerà nel vivo da mercoledì in poi, forse fino al termine della settimana! Tutti i centri di calcolo sono concordi sull’isolamento di una depressione nel Mediterraneo in maniera non molto diversa rispetto all’ondata di maltempo dei primi giorni di Maggio, che ci aveva traghettato in un periodo autunnale.

Anche tra 10 e 13 Maggio sarà molto probabile il ritorno di condizioni meteo tutt’altro che primaverili, con nubi, piogge, temporali e grandinate. Il maltempo potrebbe coinvolgere gran parte della penisola, mentre le temperature scenderanno nuovamente sotto le medie. Tale evoluzione è confermata, mentre ci sono ancora dubbi su quali saranno effettivamente i settori più colpiti dal maltempo.