Nubi, piogge e temporali sovrastano l’Italia, in maniera ancor più nitida rispetto alle perturbazioni avvicendatesi nel mese di Aprile nel Mediterraneo. Quest’oggi, esattamente come ieri, il meteo è grigio su gran parte del territorio nazionale per merito di una perturbazione bloccata nel “mare nostrum”. In verità un’ondata di maltempo di questo tipo, con piogge diffusissime soprattutto al nord, non la vedevamo da svariati mesi e nemmeno nello scorso Autunno non si era mai palesata.

Ma quanto durerà tutto questo? Questa perturbazione sarà protagonista fino a domani soprattutto al sud e sul lato adriatico, poi da giovedì comincerà rapidamente a perdere colpi grazie al rinforzo dell’anticiclone. Ebbene sarà proprio l’alta pressione il protagonista in Italia per appena 2-3 giorni, tra 4 e 6 Maggio. Ci saranno condizioni meteo molto più stabili su tutta Italia, oltre che un deciso aumento delle temperature. Insomma un ritorno alla normalità dal punto di vista termico.

Ma come detto, non ci libereremo così facilmente del maltempo! L’anticiclone sarà blando e poco consistente e non riuscirà ad insediarsi per troppo tempo nel Mediterraneo. Difatti già durante il week-end potrebbero concretizzarsi i primi segni di un nuovo peggioramento, sempre ad opera delle fresche correnti nord-atlantiche. Ci sono dubbi riguardo l’entità della perturbazione che attorno al 7 Maggio potrebbe attraversare l’Italia, mentre ci sono meno incertezze, paradossalmente, sull’avvezione fresca prevista tra 9 e 11 Maggio.

La prossima settimana potrebbe rivelarsi molto instabile da nord a sud, in particolare proprio sul Settentrione. Le correnti fresche da nord-ovest potrebbero causare un altro forte guasto con temporali intensi e anche grandinate, assolutamente lecite considerando che ci troviamo ormai a Maggio e i contrasti termici diverranno via via sempre più accesi.

L’evoluzione meteo dei prossimi dieci giorni, dunque, è decisamente a favore del maltempo e dell’instabilità, eccetto qualche fisiologica giornata più stabile e mite.