Una lunga serie di perturbazioni atlantiche invaderanno a breve il Mediterraneo. Il primo fronte sta già per valicare il Nordovest dove arriveranno rovesci e temporali entro stasera. Da domani il maltempo coinvolgerà gran parte d’Italia. Ci saranno regioni più colpite dal maltempo, altre meno. Ma dove ci sarà il maggior rischio di piogge eccessive?

Al momento questo rischio riguarda principalmente il Nordest e le regioni centrali, dove si temono accumuli di pioggia, entro lunedì, superiori ai 130-150 mm. Si tratta di numeri importanti, che qualora dovessero realizzarsi potrebbero essere responsabili di molti disagi e anche di un concreto rischio alluvionale.

Nel video vi abbiamo parlato della veridicità di questa previsione, dei rischi e anche dell’importanza di un’attenta analisi previsionale a non oltre 24 ore di distanza, in modo da evitare previsioni esagerate e allarmanti. La Protezione Civile sarà la diretta responsabile per la diffusione delle preziose allerte meteo.