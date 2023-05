C’è poco da stare allegri sul fronte meteo! Anzi, ci sarà addirittura da preoccuparsi su alcune aree del nostro Paese dove in primis la Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo per le prossime 48 ore.

I rischi, come ormai tutti ben sappiamo, sono sempre i medesimi; forti piogge, nubifragi, esondazioni e smottamenti. Questi sono tra i principali problemi e disagi che il forte maltempo provoca in determinate situazioni.

Purtroppo quella che stiamo vivendo è proprio una di quelle. Un severo vortice di bassa pressione dalla Sicilia si sposta verso le regioni del Centro pronto a condizionare severamente il meteo almeno fino a tutta la giornata di Mercoledì 17 Maggio.

Tra le regioni maggiormente colpite troveremo la Sicilia, il comparto adriatico del Centro e gran parte del Nordest soprattutto l’Emilia Romagna, dove alcune zone del bolognese e della Romagna sono ancora intente a leccarsi le ferite dalla precedente fase alluvionale. Insomma, è proprio il caso di dire che “piove sul bagnato”.

Si tratta dunque di una situazione molto delicata e assolutamente bisognosa di essere seguita con particolare attenzione.

Per vedere la furia della natura cominciare ad acquietarsi, bisognerà attendere la giornata di Giovedì 18. Attenzione però, non abbiamo detto che tornerà il bel tempo, ma semplicemente le piogge si attenueranno su molte zone d’Italia specialmente al Nord dove per i più fortunati ci sarà anche spazio per qualche timido raggio di sole.

Purtroppo anche dando uno sguardo molto in là, non si intravede ancora l’arrivo di una figura di alta pressione in grado di riportarci un po’ di stabilità atmosferica. Anzi, salvo ormai improbabili sorprese, il brutto tempo sembra avere tutte le intenzioni di accompagnarci anche per gran parte del weekend.