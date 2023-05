La nuova settimana è iniziata nel segno del meteo instabile e non sarà assolutamente solo una breve parentesi. L’anticiclone non intende riportarsi sul Mediterraneo Centrale, che sarà presto sotto attacco di nuovi impulsi perturbati d’origine nord-atlantica legati alla depressione d’Islanda.

Il primo sistema frontale raggiungerà il Nord Italia già alla fine di martedì, per poi dilagare sul resto dello Stivale mercoledì. L’Italia sarà così ostaggio di un vortice di bassa pressione che non mollerà facilmente la presa. Il tempo volgerà verso una lunga fase a tratti perturbata come raramente si vede a Maggio.

Le temperature scenderanno di diversi gradi, fino a portarsi ben sotto la media, con ventilazione sostenuta a rotazione ciclonica. La bassa pressione, alimentata da aria fredda dal Nord Europa, resterà bloccata per diversi giorni sui mari italiani e muterà di poco la sua posizione.

Inevitabilmente avremo precipitazioni frequenti, pur alternate a schiarite, che non risparmieranno nessuna parte d’Italia. Non mancheranno temporali occasionalmente forti e grandinate, con rischio di nubifragi. Ci potranno essere locali criticità per eventuali eccessi di pioggia.

Weekend ulteriore recrudescenza del maltempo

Non si prevede nulla di buono nemmeno sul finire della settimana, quando il vortice ciclonico rimarrà ancora ben attivo e sarà di nuovo rinvigorito da un nuovo nocciolo d’aria fredda da nord. Ci attende pertanto un weekend di meteo instabile o persino perturbato.

Al momento le proiezioni meteo a lungo termine non farebbero presagire nessuna svolta nemmeno per la prima parte della prossima settimana. Ulteriori ripetuti affondi d’aria fredda tenderebbero ad alimentare una configurazione ciclonica a ridosso dell’Italia.

In tutto questo l’anticiclone delle Azzorre resterà confinato ad ovest con le propaggini non oltre la Spagna. La depressione mediterranea resterà peraltro intrappolata anche per via del blocco di un altro anticiclone proteso sul Mediterraneo Orientale e sul Mar Nero.

Il caldo estivo, che sembrava aver fretta di affermarsi, rimarrà quindi ben lontano per almeno una decina di giorni. Non si avranno quindi novità eclatanti prima dell’ultima decade di Maggio, quando peraltro saremo ormai ad un passo dall’inizio dell’Estate fissato al 1° Giugno per il calendario meteorologico.