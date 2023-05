Non finiscono le sorprese meteo di questo Maggio. La nuova settimana vede entrare nel vivo una fase di intenso maltempo, a partire dalle regioni del Sud. La perturbazione è legata ad un potente ed insolito ciclone mediterraneo che, in risalita dalla Tunisia, si appresta ad approfondirsi sull’Italia.

Questo ciclone mediterraneo raggiungerà una forza decisamente rara per Maggio ed avrà caratteristiche più simili a quelle che si vedono in pieno autunno. Tanta pioggia interesserà l’Italia, ma purtroppo bisognerà mettere in conto il rischio di nubifragi.

Il vortice ciclonico martedì si posizionerà sul Centro Italia e tenderà poi a stazionare sulle nostre regioni sin verso metà settimana, pur andando a perdere energia. L’Italia, assieme alle vicine aree balcaniche, sarà colpita in pieno e bersagliate da precipitazioni insolitamente abbondanti.

Come se non bastasse, lo scenario meteo si manterrà compromesso anche nella seconda parte della settimana. Un nuovo vortice afro mediterraneo, meno intenso del precedente, potrebbe caratterizzare il tempo degli ultimi giorni della settimana, rischiando quindi di rovinare il weekend.

Verso la svolta di fine Maggio

In tanti si chiedono quando potrebbe concludersi questo periodo così movimentato. Ebbene, ci sarà ancora da attendere. Al momento le proiezioni meteo per la prossima settimana vedono l’Italia ancora alle prese con una probabile circolazione instabile, sebbene senza più meteo perturbato.

La circolazione atmosferica su larga scala non cambierà infatti tra il 22 ed il 25 Maggio. L’anticiclone resterà collocato sul Nord Europa lasciando invece il Mediterraneo e l’Europa Occidentale in un limbo barico. Le infiltrazioni instabili avranno ancora gioco facile, probabilmente soprattutto al Centro-Sud.

Ci sono invece concreti segnali di un cambiamento più evidente verso la seconda parte della prossima settimana e a fine mese. La pressione tenderà infatti ad aumentare sull’Italia, con la circolazione di bassa pressione che tenderà ad arretrare sulla Penisola Iberica.

Stante questa situazione, negli ultimi giorni di Maggio il meteo potrebbe ribaltarsi a favore del primo vero caldo davvero estivo, con il ritorno pur timido dell’anticiclone africano. Le temperature potrebbero finalmente spingersi sino a 30 gradi e con picchi di 35 gradi.

Quest’evoluzione appare ancora incerta, ma finalmente l’alta pressione potrebbe abbracciare l’Italia a cavallo fra fine Maggio e inizio Giugno, supportata da un contributo di caldo subtropicale. Alla fine di Maggio è normale avere a che fare con le prime ondate di caldo estivo.