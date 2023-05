L’Italia sarà l’obiettivo prediletto delle perturbazioni nord-atlantiche. Il verdetto dei centri di calcolo sembra inevitabile e, clamorosamente, di ora in ora le precipitazioni previste nei prossimi giorni aumentano sempre più. Ma davvero pioverà così tanto? Ebbene pare proprio di si: vivremo condizioni meteo più autunnali che primaverili, tanto che in pochi giorni potremo superare gli accumuli di pioggia medi di Maggio su tante località specie al centro e al nord.

Non che ora il tempo sia stabile, sia chiaro! Una depressione situata sul Mediterraneo meridionale sta generando nubi, piogge e rovesci sul Meridione e parte del centro Italia, mentre un po’ di Sole lo troviamo solo al nord. Ma questa perturbazione a breve già abbandonerà l’Italia, per cui non rappresenterà un problema.

Discorso diverso, invece, per il prosieguo di settimana: questa depressione aprirà le porte ad una lunga serie di ondate di maltempo che pare possano concretamente dirigersi tutte sul Mediterraneo centrale, dove verrà a crearsi una “lacuna barica”, ovvero un’area di bassa pressione persistente che calamiterà masse fredde e instabili a più riprese.

La prossima perturbazione in programma è prevista da martedì sera sul Nordovest e nei due giorni successivi su gran parte d’Italia. Poi altre perturbazioni arriveranno nel week-end e ad inizio prossima settimana. Insomma almeno fino a metà mese non vedremo particolari variazioni del meteo! L’anticiclone non c’è in alcun scenario da qui a metà Maggio, per cui dovremo prepararci ad almeno una settimana di nubi, piogge, acquazzoni e solo qualche pausa soleggiata.

Ma potrebbe prolungarsi ulteriormente? Purtroppo si: secondo le ultime emissioni del centro di calcolo americano è probabile che l’area di bassa pressione ancorata nel Mediterraneo centrale possa concretamente protrarsi fino al termine della seconda decade di Maggio, dando vita ad uno dei periodi di maltempo più lunghi degli ultimi anni. Insomma passeremmo da un eccesso all’altro e non è certamente una bella notizia in chiave meteo!