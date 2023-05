È da poco cominciata la terza e ultima decade di Maggio, quella che ci traghetterà all’inizio dell’Estate meteorologica che, da calendario meteo-climatico, avrà inizio proprio dal 1° Giugno. Ma l’avvio dell’Estate corrisponderà anche al ritorno del caldo e delle belle giornate estive? In questo articolo troverete le risposte che cercate.

Al momento siamo ancora alle prese con un insidioso ciclone nord-africano alimentato dalle fresche correnti atlantiche. Il ciclone è lento e ampio, tanto che riesce a sovrastare quasi tutta Italia con i suoi ampi fronti nuvolosi. Piove su tante regioni da nord a sud, ma gli accumuli più abbondanti li troviamo sul Piemonte, in Sicilia, in Sardegna e in Calabria. Fortunatamente al momento non si registrano pesanti criticità. Anche in Emilia Romagna i fenomeni non sono rilevanti come lo erano stati pochi giorni fa.

Il maltempo, tuttavia ci farà compagnia per quasi tutto il week-end! Solo da lunedì avremo una totale attenuazione del ciclone, pertanto dovremo attendere l’inizio di settimana per rivedere un Sole più deciso. Tuttavia c’è un grande “però” che ora approfondiremo!

L’alta pressione non sarà presente per tutta la terza decade di Maggio. O meglio, non ci sarà un anticiclone solido e coriaceo che garantisca giornate sempre stabili e calde. Contemporaneamente mancheranno anche depressioni profonde, cicloni organizzati e piogge diffuse. Dunque cosa ci sarà? Avremo la tipica variabilità primaverile!

Ci aspettiamo giornate complessivamente stabili al mattino, anche con tanto Sole e clima molto mite o quasi caldo, mentre tra le ore pomeridiane e le prime ore della sera potremo imbatterci nei tipici acquazzoni o temporali del periodo. Saranno fenomeni disorganizzati, intermittenti e di breve durata che prediligeranno i settori interni da nord a sud. Sulle coste avremo molti più momenti soleggiati che instabili.

Le temperature saliranno di qualche grado certamente, ma non farà caldo come in Estate. Per le prime temperature simil-estive dovremo attendere con buona probabilità i primi giorni di Giugno!