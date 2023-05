Conclusa un’ondata di maltempo ecco che subito ne arriverà un’altra: il week-end lo trascorreremo con meteo grigio e autunnale, anche con l’ombrello su tante regioni. Per alcune regioni non sarà una passeggiata, in virtù delle varie criticità presenti a seguito delle forti piogge. Fortunatamente questa volta gli obiettivi principali della perturbazione saranno diversi.

Nordovest, isole maggiori e sud Italia faranno i conti con piogge diffuse e localmente a carattere di nubifragio. Inoltre il ciclone sferzerà l’estremo sud con forti raffiche di vento. L’Emilia Romagna sarà ai margini del maltempo intenso, sebbene un po’ di pioggia comunque precipiterà tra sabato e domenica.

Ma ora passiamo alla notizia che tutti aspettavano: l’anticiclone tornerà in Italia? E il caldo spazzerà via queste perturbazioni? La risposta forse potrebbe essere positiva!

Nel prosieguo di Maggio non avremo grandi cambiamenti verso caldo e bel tempo, anzi potremo ancora imbatterci in frequenti acquazzoni e temporali. L’unica differenza rispetto alla condizione attuale sarà una maggior disorganizzazione dei fenomeni. Dopo l’ennesimo ciclone del week-end si aprirà un periodo instabile ma privo di vere e proprie perturbazioni organizzate. Questo permetterà al tempo di stabilizzarsi leggermente, quantomeno nelle ore mattutine, per poi presentare il conto durante il pomeriggio con i tipici temporali del periodo. Inoltre le temperature non subiranno grandi variazioni: esse oscilleranno tra i 20 e i 26°C su buona parte d’Italia.

Per poter parlare di caldo e anticiclone occorrerà attendere l’avvio di Giugno. Ebbene aumentano sempre più le possibilità di un ritorno in grande stile dell’alta pressione, con radice posta sull’Africa nord-occidentale, che garantirebbe un avvio dell’Estate meteorologica decisamente col piede giusto.

Ovviamente non è possibile, ad ora, quantificare e snocciolare con precisione questa presunta ondata di caldo, ma tra i vari scenari non si intravedono forti avvezioni calde. La temperatura, in tal caso, potrebbe raggiungere i 28-30°C ma senza eccessi.