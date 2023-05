Dopo le tante piogge di ieri, ora il meteo è decisamente più variabile e apparentemente stabile su molte regioni, specie al centro e al sud. Ma trattasi solo di una breve pausa che non deve trarci in inganno, considerando che ci troviamo pur sempre nel pieno di una vasta area depressionaria tutt’altro che stabile. Quindi come mai i cieli sono sereni su tante regioni dal Nordovest al sud? Semplicemente perché sono subentrate correnti più secche a tutte le quote, del resto previste, ma che non avranno lunga durata.

Nel corso della giornata odierna il maltempo sarà ancora ben presente sul Nordest, specie a ridosso dei monti dove gli accumuli di pioggia cresceranno inesorabilmente. Sul resto d’Italia avremo condizioni di instabilità pomeridiana localizzata: ci riferiamo a locali rovesci o temporali che potranno svilupparsi soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale.

Insomma la fascia adriatica sarà quella più colpita da questi improvvisi fenomeni, localmente molto intensi. Un po’ di instabilità tra pomeriggio e sera si rivedrà anche al Nordovest, specie sul Piemonte occidentale. Su gran parte del sud e delle coste tirreniche avremo una giornata grossomodo tranquilla e avara di precipitazioni degne di nota.

Nel prosieguo di settimana, tuttavia, il tempo peggiorerà nuovamente su buona parte d’Italia, ma sarà sempre il nord nel mirino delle precipitazioni più abbondanti e persistenti. Il sud Italia fino a sabato non vedrà particolari fenomeni, mentre su centro e nord avremo frequenti rovesci e temporali.

Il maltempo si intensificherà nettamente tra domenica e martedì: una profonda depressione prenderà vita sull’alto Tirreno e sarà proprio questa a dispensare piogge diffuse e molto forti su gran parte dello Stivale. Prima il nord, poi centro e sud faranno i conti con maltempo decisamente importante per il mese di Maggio!

Gli accumuli di pioggia più sostanziosi sono previsti sul Nordest, dove entro metà della prossima settimana potremo superare i 150-200 mm di pioggia totali. Ma anche sul resto d’Italia non si resterà a guardare: la pioggia avrà modo di bagnare quasi ogni località.