È cominciato Maggio e lo fa con condizioni meteo più autunnali che primaverili. Una perturbazione semi-stazionaria sta interessando il Mediterraneo ed è l’artefice di piogge e rovesci diffusi da nord a sud. Questa perturbazione avrà molto da dire almeno fino a mercoledì, poi ecco che potrebbe improvvisamente palesarsi l’anticiclone.

Dal mercoledì in poi, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare gradualmente, con il ritorno del sole e delle temperature miti. Ebbene l’anticiclone nord-africano potrebbe pian piano estendersi su gran parte dello Stivale, in particolare nei giorni di venerdì e sabato, quando la mitezza potrebbe raggiungere il culmine. Mediamente le temperature potrebbero essere comprese tra i 20 e 23°C, ma alcune località, come quelle dei settori interni di Sardegna, Sicilia e della pianura Padana, potrebbero superare i 26-27°C!

Nutriamo ancora qualche dubbio sul week-end, considerando che mancano ancora un po’ di giorni e quindi sale inevitabilmente l’incertezza previsionale. L’anticiclone, in effetti, non sarà particolarmente coriaceo e affidabile, per cui non sarebbe così scontata la sua permanenza per molti giorni su tutta Italia. Spulciando tra le simulazioni modellistiche possiamo osservare la presenza di scenari più instabili proprio sul finire della settimana, dal 7 Maggio in poi, grazie ad infiltrazioni instabili dai quadranti settentrionali che andrebbero ad erodere la cupola anticiclonica.

Spingendoci oltre, ad inizio prossima settimana, aumentano sensibilmente l’arrivo di nuove perturbazioni nord-atlantiche colme di piogge e temporali da nord a sud. Ma su questo rischio ci ritorneremo nei prossimi editoriali con più dati e più informazioni.

In conclusione, questa settimana in Italia si preannuncia inizialmente instabile e piovosa a causa della perturbazione semi-stazionaria presente nel Mediterraneo, che porterà piogge e rovesci almeno fino a mercoledì. Gli ultimi fenomeni abbandoneranno il sud giovedì, poi l’anticiclone prenderà il sopravvento nel prosieguo di settimana, garantendo clima molto più mite e stabile.