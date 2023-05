Oggi 31 Maggio si concluderà ufficialmente la Primavera meteorologica, una stagione molto titubante dove hanno prevalso le giornate più fresche e instabili rispetto a quelle calde o simil-estive. Ma attenzione: anche i primi giorni dell’Estate meteorologica, che avrà inizio domani, non riserveranno particolari sorprese sull’assetto barico!

L’Italia resterà immersa in una lacuna barica non indifferente, che sarà responsabile di forte e frequente instabilità su tante regioni, soprattutto nelle zone interne, in collina e in montagna. Escludendo i giorni del 4 e del 5 Giugno non ci saranno vere e proprie perturbazioni organizzate, ragion per cui faremo i conti coi tipici temporali e acquazzoni pomeridiani o serali. Fenomeni sparsi e disorganizzati, ma localmente molto intensi e in grado di creare disagi.

Stamattina il tempo è già parecchio incerto e inaffidabile sul Nordovest e in Sardegna, dove si manifestano gli effetti di una depressione stazionante sul canale di Sardegna. Sul resto d’Italia invece troviamo il Sole. Quel Sole che non deve trarci in inganno considerando che i massimi d’instabilità subentreranno nel pomeriggio, nel momento in cui le temperature al suolo saranno più elevate.

L’instabilità pomeridiana sarà più presente nelle aree interne del centro e del sud, oltre che sull’arco alpino. Ci aspettiamo temporali localmente forti su Basilicata, Calabria settentrionale, Campania, zone interne della Puglia, del Lazio, del Molise, dell’Abruzzo. Temporali anche sull’entroterra siciliano ed anche quello sardo. Tempo più variabile invece sul Nordest e le coste adriatiche dove prevarrà il Sole.

Le note negative non terminano certo qui! Nei primi giorni di Giugno, compresa la festa della Repubblica, dovremo ancora fare i conti con molti rovesci e temporali pomeridiani e serali da nord a sud. Certamente le aree più a rischio restano quelle collinari e montuose! Tra 3 e 5 Giugno, tuttavia, avremo piogge e temporali anche su molte località di mare e di pianura, specie al centro Italia.