La previsione meteo degli ultimi giorni si sta concretizzando in queste ultime: il satellite ci mostra il fronte del ciclone in formazione tra Algeria e Tunisia, il quale si sta gettando sul canale di Sicilia. Il vasto fronte dove confluiscono le correnti tiepide e umide di scirocco e quelle più fresche occidentali sta sferzando il sud Italia.

Stamattina piove su gran parte del sud, con locali forti rovesci e nubifragi. Considerando anche la tanta pioggia caduta nei giorni scorsi, ecco che le ulteriori precipitazioni vanno a creare disagi, allagamenti e smottamenti. Sul resto d’Italia al momento il tempo è più stabile e addirittura è tornato il Sole, ma non dovrà trarci in inganno! Il maltempo a breve invaderà tutta Italia per effetto di questo insidioso ciclone in risalita da sud.

La depressione si approfondirà rapidamente in giornata, quando transiterà tra il canale di Sicilia e il medio-basso Tirreno. Probabile una pressione minima inferiore ai 990 hpa, un valore assolutamente importante ed eccezionale per la metà di Maggio. Questo ciclone porterà piogge forti e locali temporali quest’oggi su Sicilia, Campania, Puglia settentrionale. Fenomeni in estensione tra tardo pomeriggio e sera sulle regioni centrali, poi dalla notte toccherà anche al nord Italia.

Gli accumuli di pioggia più sostanziosi sono previsti in Emilia Romagna: entro domani sera potrebbero precipitare oltre 150 mm di pioggia, davvero tanti considerando che i terreni sono già saturi e i fiumi già sul livello di guardia. Da non sottovalutare anche le piogge abbondanti su Sicilia e Campania, dove non si escludono disagi. Anche il resto d’Italia vedrà, chi più e chi meno, precipitazioni diffuse.

Infine, ma non meno importante, il forte vento di scirocco che dal pomeriggio sferzerà il Sud. Nella notte e le prime ore di martedì le raffiche di scirocco potrebbero superare i 90 km/h su Molise, Puglia, Basilicata.