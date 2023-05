Il Sole prova timidamente a mostrarsi dopo tanti giorni nuvolosi e piovosi. Il ciclone del week-end si sta rapidamente dileguando ed ora resterà solo una vasta lacuna barica non particolarmente profonda ma comunque in grado di generare un po’ di instabilità pomeridiana. Ovviamente questo impedirà l’arrivo dell’alta pressione, costretta a restare alla finestra fino al termine di Maggio. Insomma vivremo condizioni meteo variabili, con mattinate assolate e pomeriggi turbolenti, specie nelle zone interne.

E il caldo? Ultimamente si parla di un deciso aumento delle temperature proprio all’avvio di Giugno, esattamente nei primi giorni dell’Estate meteorologica che, ricordiamo, sul calendario meteo-climatico italiano avrà inizio il 1° Giugno. Ma cosa c’è di vero sull’arrivo del caldo? Almeno fino al termine di Maggio il caldo non si farà vivo, e per caldo intendiamo il caldo vero, quello fastidioso con temperature superiori ai 32-34°C. Anzi, vivremo un finale di Maggio in linea col periodo, con temperature massime tra i 22 e 27°C. Insomma clima mite o al più caldo assolutamente accettabile e gradevole.

Ma nei primi giorni di Giugno pare che il caldo possa realmente intensificarsi grazie ad un rinforzo del promontorio anticiclonico sub-tropicale sul Mediterraneo. L’alta pressione potrebbe far impennare le temperature portandole oltre le medie del periodo anche di 3-4°C. In questo contesto potremmo registrare temperature massime fino a 30-32°C specie sulle regioni del sud e le isole maggiori.

Tutto questo potrebbe concretamente realizzarsi all’avvio di Giugno, indicativamente tra 1 e 4 Giugno. Quasi certamente non ci sarà una forte ondata di caldo, ma con temperature come quelle appena accennate potremo tranquillamente tornare in spiaggia.

Inoltre con l’avvento di questo anticiclone avremmo una stabilizzazione dell’aria su tutto lo Stivale. Dunque il rischio di temporali e rovesci pomeridiani scenderebbe nettamente rispetto al turbolento finale di Maggio.