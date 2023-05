I dubbi e le incertezze sul meteo di inizio Giugno si assottigliano sempre più. L’Estate meteorologica, che da calendario meteo-climatico avrà inizio il 1° Giugno, potrebbe partire all’insegna della stabilità su buona parte d’Italia. Merito dell’alta pressione che pare possa rinvigorirsi proprio sul Mediterraneo centrale, tenendo a debita distanza le perturbazioni.

Fino al termine di Maggio dovremo fare i conti con l’instabilità pomeridiana, in alcuni casi anche molto intensa nel momento in cui transiteranno dei nuclei più freschi in alta quota. Difatti l’assenza di un vero e proprio campo di alta pressione sul Mediterraneo lascerà spazio a questi flussi freschi in quota, determinanti per lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto nelle zone interne.

Questo tempo incerto e inaffidabile ci farà compagnia fino al termine di Maggio, ma riguarderà perlopiù montagne e zone interne. Per le coste si prepara un finale di Maggio generalmente stabile e mite.

Ma bando alle ciance, concentriamoci sul meteo previsto nei primi giorni di Giugno ed in particolare nel giorno della Festa della Repubblica, il 2 Giugno. Pare sempre più evidente un consistente rinforzo dell’anticiclone nel Mediterraneo centrale, seppur senza grandi eccessi. L’alta pressione porterà ad un aumento delle temperature su tutta Italia ed anche ad una stabilizzazione dell’aria. I cieli potrebbero rivelarsi sereni su gran parte d’Italia e le note instabili (ovvero i temporali pomeridiani) potrebbero essere relegati solo ai monti in maniera molto disorganizzata.

Ma che temperature ci saranno? Avremo a che fare col caldo intenso? Al momento pare proprio di no. Le temperature aumenteranno ma resteranno contenute entro limiti accettabili e sopportabili. Al momento non si intravede una forte avvezione calda sub-tropicale, ragion per cui vivremo giornate estive ma senza eccessi. Le temperature potrebbero essere comprese tra i 25 e 29°C, con qualche picco plausibile attorno ai 30-31°C nei settori interni e lontani dal mare.