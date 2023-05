Il meteo instabile sarà ancora assoluto protagonista della settimana che sta per iniziare e questo impedirà un avvio fulminante dell’Estate. Ricordiamo che il 1° Giugno, per convenzione, inizia l’Estate per il calendario meteorologico. Quest’anno però il caldo ancora stenta a farsi sentire.

La circolazione a livello europeo continua a mantenersi bloccato, con l’anticiclone collocato tra il Regno Unito e la Scandinavia Meridionale. Si tratta di una posizione insolita che lascia l’Italia ed il Mediterraneo in una sorta di palude barica e cioè una situazione ibrida.

Il bacino del Mediterraneo è come se fosse terra di nessuno, non c’è alta pressione e non c’è neanche una vera e propria bassa pressione. Questo scenario comporta un’atmosfera un po’ instabile, con i temporali che si manifestano tra pomeriggio e sera, a seguito del riscaldamento diurno.

Nei primi giorni della nuova settimana si farà sentire l’influenza di un piccolo vortice tra Baleari e Nord Africa. L’instabilità potrebbe così accentuarsi sull’Italia per via di questa complicanza, con temporali più diffusi sebbene sempre concentrati nelle ore più calde tra aree interne e montuose.

Dai temporali al caldo nella prima decade di Giugno

Lo scenario d’instabilità sembra destinato a proseguire anche per l’inizio del nuovo mese ed i giorni del ponte del 2 Giugno. I temporali pomeridiani e serali saranno quindi dominanti e non mancheranno fenomeni occasionalmente intensi accompagnati da grandine.

In tutta la prossima settimana le temperature non subiranno grosse oscillazioni, mantenendosi prossime alla media. Il caldo africano, a differenza dello scorso anno, ancora stenta a manifestarsi. Le ultime proiezioni confermano però un possibile cambio di scenario sul lungo termine.

Un probabile aumento della pressione atmosferica dovrebbe concretizzarsi subito dopo il primo weekend del mese. A partire dal 5-6 Giugno l’anticiclone africano proverà timidamente a fare capolino sulla scena mediterranea, principalmente tra il Sud e le Isole Maggiori.

Le temperature saliranno di qualche grado, ma non è prevista per il momento alcuna intensa fiammata estiva. Solo verso il 10 Giugno, secondo il Centro Meteo Americano, una transitoria prima avvezione calda potrebbe investire il Sud Italia, con temperature che saliranno diffusamente oltre i 30 gradi.