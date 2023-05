Non ci sono buone notizie sull’evoluzione meteo dei primi giorni di Giugno. Vi avevamo a lungo parlato del ritorno di una breve fase stabile e molto più calda, ma questa rischia di rivelarsi davvero breve e irrisoria. Insomma non ci sarebbe nemmeno il tempo di cominciare, che l’Estate rischia già di andare in crisi nelle sue prime battute.

Ricordiamo che l’Estate meteorologica avrà inizio, come di consueto, il 1° Giugno ma l’esordio potrebbe già essere rovinato dal brutto tempo. Dalle ultime emissioni modellistiche si ipotizza una fase stabile e calda tra 2 e 4 Giugno, grazie all’espansione di un timido anticiclone africano verso il Mediterraneo. Nulla di eccezionale, tanto che non si prevedono temperature da capogiro. Probabile l’arrivo dei primi 30-32°C su alcune regioni del centro e del sud, ma siamo ben lontani dal parlare di una forte ondata di caldo intenso e duraturo.

Al contrario, la situazione potrebbe precipitare nuovamente esattamente come avvenuto nel corso degli ultimi due mesi, fatti di poche fasi stabili e tante fasi instabili e simil-autunnali.

Negli aggiornamenti pomeridiani questo rischio emerge fin troppo chiaramente nel corso della prima decade di Giugno. Dopo la breve fase calda attorno alla Festa della Repubblica, ecco che l’anticiclone potrebbe arretrare sotto i colpi di nuove avvezioni fresche nord-europee, tutte pronte a far scendere le temperature e a regalare temporali e acquazzoni in lungo e in largo. Per la prima decade dell’Estate potrebbe trattarsi di un duro colpo.

Non si tratta di uno scenario con basse probabilità di realizzazione. Al contrario, considerando che segue perfettamente la linea meteo evolutiva degli ultimi due mesi questo scenario avrà notevoli margini di successo. Il cambio di circolazione instauratosi nel mese di Marzo e in modo ancor più netto ad Aprile potrebbe farci compagnia per tutta la prima metà dell’Estate.