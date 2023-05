Le ultime note instabili legate al ciclone, l’ennesimo, arrivato negli ultimi due giorni si stanno gradualmente esaurendo. Ciò che rimarrà sarà un’ampia lacuna barica colma di aria fresca in alta quota, la quale terrà alla larga l’alta pressione per tutto il prosieguo di Maggio. Le condizioni meteo, tuttavia, non saranno perturbate con in questi ultimi giorni!

Non ci saranno anticicloni coriacei ma neanche depressioni organizzate. L’aria fresca in quota garantirà frequente instabilità nei settori interni principalmente durante le ore pomeridiane e le prime ore della sera. Quantomeno durante le ore mattutine i cieli saranno spesso sereni, come dovrebbe essere in tarda Primavera. Questa instabilità pomeridiana ci farà compagnia a lungo, con alta probabilità fino al termine di Maggio: in caso di temporali non escludiamo anche la presenza di grandinate e forti acquazzoni, seppur molto veloci e isolati.

Tutto questo a partire da questo lunedì 22 Maggio, giornata che si prospetta molto variabile ed anche un po’ più mite, specie al nord dove sfioreremo i 25-26°C. Le temperature resteranno attorno alle medie del periodo fino a fine mese.

E Giugno? L’alta pressione proverà a rimettere il naso sul Mediterraneo e pare proprio che possa riuscirci proprio nei primi giorni del nuovo mese. L’Estate meteorologica, in tal caso, esordirebbe come meglio non potrebbe! L’alta pressione africana al momento spicca in tutti i centri di calcolo tra 1 e 4 Giugno, ma quanto effettivamente farà caldo?

Al momento non si prevedono opprimenti e intensi anticicloni africani sul Mediterraneo. Il promontorio sub-tropicale potrebbe allungarsi sin sull’Italia garantendo tempo molto più stabile, anche di pomeriggio, ed un aumento generale delle temperature fin oltre le medie del periodo. Insomma, senza girarci attorno, farà caldo su tutta Italia. Ma non sarà caldo intenso, ovvero temperature oltre i 34-35°C se non molto localmente sulle isole Maggiori. Molto più probabili temperature tra i 26 e 32°C.