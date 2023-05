Nubi, piogge, temporali, grandinate, alluvioni e Sole: è successo un po’ di tutto in questo incredibile e anomalo mese di Maggio. L’ultimo mese della Primavera meteorologica ha riservato tanti momenti più autunnali che primaverili e solo in quest’ultima settimana si sta rivedendo la vera tarda primavera. È tornato il Sole su tante regioni ma non mancano anche isolati acquazzoni e temporali generati da flussi freschi provenienti dall’est Europa. Insomma le condizioni meteo sono variabili come la Primavera vuole.

Ma Giugno cosa ci riserverà? Proseguirà sulla stessa scia di Maggio? Ebbene la prima decade dei prossimo mese, che coincide con l’avvio dell’Estate meteorologica, ci riserverà un consistente rinforzo dell’alta pressione. Quella figura barica mancata per settimane potrebbe finalmente palesarsi sul Mediterraneo proprio all’inizio della bella stagione, regalandone un esordio di tutto rispetto.

Dalle ultime emissioni modellistiche si evince un periodo di tranquillità e caldo nella norma proprio durante il ponte della festa della Repubblica, tra 2 e 4 Giugno. L’anticiclone africano si espanderà sull’Italia ma non sarà particolarmente forte e calda! Dunque nelle primissime battute del prossimo mese il caldo rovente non ci sarà.

Anche nel prosieguo di Giugno non si prospettano pesanti ondate di caldo visionando le simulazioni a lungo termine. Certo, saremo in estate per cui il caldo sarà sempre dietro l’angolo, sul nord Africa, pronto ad invadere la nostra penisola, ma per il momento questo rischio ha basse probabilità di realizzazione.

Tutto questo solo grazie al nuovo schema circolatorio instauratori da ormai oltre due mesi, responsabile del ritorno delle perturbazioni nel Mediterraneo. I flussi freschi nord atlantici e nord orientali avranno molto da dire anche nel mese di Giugno, come del resto si prospettava già da parecchi giorni.

In conclusione: probabilmente Giugno di riserverà diverse avvezioni calde (senza eccessi) dalla durata di pochi giorni, intervallate da incursioni fresche foriere di temporali e acquazzoni.