Le nubi e le piogge protagoniste degli ultimi giorni in lungo e in largo sull’Italia sembrano essere un ricordo quest’oggi. Il satellite parla chiaro: le condizioni meteo sono nettamente più stabili ed è tutto merito dell’alta pressione in rinforzo da ovest, quell’alta pressione mancata per giorni e per settimane nel Mediterraneo.

Qualche residuo addensamento sta interessando il sud e il medio-basso Adriatico, ma si tratta degli ultimi addensamenti legati al piccolo ciclone posizionato sul mar Ionio, ormai di gran lunga più debole rispetto a ieri. Inoltre, nel pomeriggio, avremo a che fare con qualche isolato acquazzone o temporale nei settori interni del centro e del sud, specie su Basilicata, Calabria, Molise e Abruzzo. Insomma lungo l’Appennino. Si tratterà di fenomeni isolati e veloci, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà stabile.

L’anticiclone ingloberà l’Italia per poco tempo, appena tre giorni ed in verità già da sabato mostrerà dei segni di debolezza più che evidenti. Il prosieguo di settimana sarà più stabile e molto mite su coste e pianure, mentre in collina e in montagna sarà probabile imbattersi in qualche acquazzone o temporale pomeridiano, specie sull’arco alpino, il Nordovest e sull’Appennino centro-settentrionale.

Questo anticiclone avrà una durata limitata, pertanto non dovremo farci trarre in inganno così tanto da riporre abiti più pesanti e ombrelli! La prossima settimana rischia sempre più di rivelarsi molto perturbata e nettamente più fresca, grossomodo sulla scia dell’ultima perturbazione occorsa sull’Italia. Da nord a sud potremo imbatterci in piogge, acquazzoni e temporali specie dal 10 Maggio in poi.

Questa evoluzione meteo è di comune accordo tra tutti i centri di calcolo, pertanto possiede alte probabilità di realizzazione. Naturalmente ci saranno ancora delle variazioni, specie sulle traiettorie dei flussi più instabili che determineranno le aree più colpite dal maltempo. Tutto questo lo scopriremo, con più affidabilità, entro il week-end.