Il meteo del ponte del 2 Giugno non si mette bene. Aumentano le possibilità di un costante cedimento dell’anticiclone, già parecchio debole in questi ultimi giorni, che potrebbe rappresentare un bel problema per le nostre escursioni in campagna e in montagna. Le condizioni meteo potrebbero rivelarsi molto instabili nei settori interni nei primi giorni di Giugno, soprattutto in corrispondenza del ponte tra 2 e 4 del mese.

Fino a pochi giorni fa le simulazioni modellistiche ci mostravano un consolidamento dell’alta pressione nei primi giorni di Giugno, ma ora questa tendenza sta perdendo consensi ora dopo ora, a favore di intrusioni fresche alle alte quote che rischiano di minare seriamente la stabilità del ponte del 2 Giugno.

Tuttavia, ci teniamo a sottolinearlo, non si prevedono perturbazioni organizzate come quelle giunte in questo anomalo mese di Maggio e anche durante il ponte del 1° Maggio. Insomma non ci saranno nubi diffuse e precipitazioni a tappeto su più regioni per gran parte delle giornate. Non farà neanche troppo caldo, anzi vivremo temperature nelle medie o leggermente sotto di esse (quindi attorno ai 24-29°C).

Avremo a che fare, invece, con la tipica instabilità pomeridiana e serale, caratterizzata da acquazzoni e temporali sparsi ma localmente molto forti. Questa instabilità si manifesterà non solo sul finire di Maggio ma anche nei primi giorni di Giugno, grazie all’assenza di un anticiclone coriaceo e spesso. Le aree interne saranno quelle più bersagliate da questa instabilità disorganizzata, per cui dovremo fare attenzione ad improvvisi acquazzoni e locali grandinate su Alpi e Appennini, oltre che sulle colline soprattutto del centro e del sud.

Anche in pianura potrebbero svilupparsi dei locali temporali pomeridiani: Val Padana e pianure del sud sono al momento quelle più esposte.

Sulle coste andrà meglio e troveremo ampi spazi soleggiati o al più momentanei addensamenti pomeridiani ma senza particolari conseguenze. Ovviamente per i dettagli occorrerà attendere qualche altro giorno, in modo da ottenere una previsione meteo più affidabile.