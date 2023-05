Anche gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano l’annunciata fase di maltempo che nei prossimi giorni colpirà molte regioni d’Italia. Anzi, sarebbe forse il caso dire che continuerà a colpire, visto che è già in atto su alcune zone del Paese.

Sarà infatti proprio dalle prossime ore che il meteo si arrabbierà parecchio con il maltempo deciso a fare sul serio, da Nord a Sud.

Piogge a tratti forti, temporali e anche qualche grandinata. Ecco il menù che ci presenterà l’atmosfera. Solo le estreme regioni di Nordovest e la Sardegna potrebbero essere risparmiate dal maltempo.

La ragione di questo radicale cambiamento è da ricercare nella presenza di un nuovo vortice ciclonico che dall’alto Tirreno si sposterà poi gradualmente verso le regioni del Centro.

Per questa ragione ci attendiamo una persistenza del brutto tempo anche per le prossime 24/48 ore in particolare sulle regioni del Centro e del Nord. Al Sud avremo una maggior variabilità con alternanza di schiarite a momenti più grigi e piovosi.

In questo frangente, pare ovvio come ci saranno anche cambiamenti sul fronte climatico. Le temperature diminuiranno anche di 8/10°C nelle aree raggiunte dal brutto tempo, mentre si manterranno più miti laddove il maltempo sarà ovviamente meno evidente.

Ma quando potremo tornare ad assaporare nuovamente un po’ di calda stabilità? Difficile dirlo al momento. I principali centri di calcolo ci mostrano segnali poco incoraggianti in termini di bel tempo. Anzi, ce ne sono alcuni che ci propongono scenari votati all’instabilità praticamente fino a fine mese e in tutta sincerità, possiamo confidarvi che non ci sarebbe nulla di così anomalo visto come si è presentata fino ad ora la stagione dei fiori!

Intanto preoccupiamoci di tenere un ombrello a portata di mano e pure qualche indumento un po’ meno leggero! Sul domani… si vedrà!