Mancano meno di 48 ore all’inizio dell’Estate meteorologica, una stagione che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena, questa volta sia in un senso (instabilità) che nell’altro (caldo). A differenza delle scorse estati avremo condizioni meteo decisamente più variabili e non caratterizzate dai soliti opprimenti anticicloni africani a cui abbiamo ormai fatto l’abitudine negli ultimi anni.

Insomma gli strascichi della Primavera saranno evidenti anche nel mese di Giugno: il tempo varierà rapidamente da un giorno all’altro, stante il susseguirsi di flussi freschi dal nord Europa e avvezioni calde sub-tropicali.

La domanda più gettonata delle ultime settimane è: “quando arriva il vero caldo?”. Proviamo a rispondere con un certo margine di affidabilità a questa fatidica domanda. Per il momento il caldo non sarà di casa nel Mediterraneo, su questo non ci sono più dubbi. Almeno fino al 4 Giugno avremo a che fare con un anticiclone troppo debole e incapace di far affluire correnti sub-tropicali in Italia. Anzi, prevarranno i flussi freschi da ovest che daranno vita a tanti altri rovesci e temporali, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Addirittura sta prendendo piede l’ipotesi di un forte guasto del tempo tra 4 e 5 Giugno: il tal caso i fenomeni sarebbero molto più frequenti e diffusi, oltre che intensi. I temporali pomeridiani e serali potranno produrre grandinate e locali nubifragi, oltre che forti raffiche di vento. I settori interni, collinari e montuosi sono senza dubbio quelli più esposti a questo genere di eventi estremi.

Ma ecco che arriva il colpo di scena: dopo il turbolento avvio di Giugno potrebbe tornare l’alta pressione a fare la voce grossa, seppur non su tutta Italia. Dalle ultime simulazioni meteo modellistiche si evince un deciso rinforzo dell’anticiclone africano su centro e sud Italia a partire dal 6 Giugno, con annesso forte aumento termico ben oltre le medie del periodo. Ecco che potremmo superare per la prima volta in stagione i 35°C, ma forse solo per breve tempo!