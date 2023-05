Mancano poco più di 10 giorni all’inizio dell’Estate meteorologica, la quale comincerà proprio il 1° Giugno secondo il calendario meteo-climatico italiano. Nonostante manchino così pochi giorni all’avvio della bella stagione, ci ritroviamo letteralmente immersi in condizioni meteo più autunnali che primaverili, sia dal punto di vista termico che pluviometrico.

Le piogge hanno attanagliato l’Italia per giorni, fino a sfociare in eventi alluvionali disastrosi in Emilia Romagna, dove il numero delle vittime è salito a 9. Un bilancio a dir poco drammatico in uno dei periodi meno avvezzi alle alluvioni. Pensate che in 18 giorni è caduta sull’Appennino romagnolo tutta la pioggia che dovrebbe precipitare in 6 mesi! Basta solo questo dato per poter parlare di un mese di Maggio a dir poco eccezionale e storico.

Ma ora tutti sono alla ricerca del bel tempo, della stabilità e dei primi caldi per poter dimenticare alla svelta questo anomalo periodo. Il bel tempo in parte ci sarà, ma per il caldo bisognerà ancora attendere!

Dopo l’ennesima depressione di questo fine settimana, la quale dispenserà piogge diffuse e altri isolati nubifragi, si aprirà un periodo leggermente più soleggiato ma al tempo stesso ancora instabile. Mancherà un vero e proprio anticiclone in grado di regalare giornate totalmente stabili, ragion per cui resteremo in balia dei tipici temporali e acquazzoni pomeridiani o serali. Questi si manifesteranno soprattutto sul Nordovest e nelle zone interne del centro e del sud nel corso della prossima settimana. Praticamente gran parte della terza decade di Maggio la trascorreremo in compagnia dei rovesci e tuoni nel pomeriggio, quasi certamente dopo mattinate miti e soleggiate.

In tutto questo la temperatura non salirà più di tanto: avremo temperature massime comprese tra i 21 e 26°C su gran parte d’Italia. Probabilmente solo sul finire di Maggio qualche punta di 28°C al sud e sulle isole maggiori.

Il grande cambiamento potrebbe arrivare proprio all’avvio di Giugno e dell’Estate meteorologica. Nelle code delle simulazioni modellistiche appare sempre più concreta la possibilità di un rinforzo dell’anticiclone africano nei primi giorni di Giugno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature che su alcune regioni potrebbero effettivamente superare i 30°C!