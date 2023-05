Manca appena una settimana all’inizio dell’Estate meteorologica, ma si fatica non poco a parlare di meteo estivo. Il temuto anticiclone africano è finora l’assente illustre e pertanto il caldo resta più che sopportabile, diversamente da come eravamo già abituati in questo periodo.

Ci sono comunque in prospettiva delle novità per l’evoluzione meteo di Giugno, con l’Estate che potrebbe di colpo fare sul serio. Prima ci sarà però da fare i conti ancora con una lunga scia di meteo instabile, dovuta ad una configurazione barica decisamente insolita.

L’anticiclone delle Azzorre rimarrà sbilanciato alle latitudini settentrionali europee, mentre il Mediterraneo resterà sede di una lacuna barica alimentata da infiltrazioni d’aria fresca in quota. L’Italia è quindi praticamente scoperta dalla protezione dell’anticiclone.

In questi restanti giorni di Maggio l’instabilità atmosferica la farà ancora da padrone e soprattutto non sono previsti rilevanti aumenti della temperatura, per l’assenza di masse d’aria nord-africane. Il caldo resterà del tutto contenuto e sarà davvero raggiungere la soglia dei 30 gradi.

Cambio di scenario in vista dal primo weekend di Giugno

Questo scenario si protrarrà sino ai primi di Giugno e per la Festa della Repubblica, sempre con temporali in agguato e caldo senza eccessi. Qualcosa potrebbe cambiare per i giorni a seguire nel corso del Ponte. In questa fase la lacuna depressionaria mediterranea dovrebbe colmarsi, per andare ad isolarsi sull’Iberia.

Gli ultimi aggiornamenti propongono infatti una potenziale svolta a partire dal primo weekend di Giugno. Le proiezioni più recente del Centro Meteo Europeo vedono una rimonta anticiclonica subtropicale proiettarsi in direzione del Mediterraneo Centrale e dell’Italia.

Dopo settimane, sarebbe così la prima volta che l’anticiclone africano riprende vita, andando a puntare l’Europa Meridionale. Questo cambio di scenario potrebbe quindi dare una sterzata decisa, con l’Estate pronta davvero a quel decollo finora mai avvenuto.

Qualora questa tendenza fosse confermata, le temperature potrebbero così subire la prima impennata seria di quest’avvio di Estate a partire dal 4-5 Giugno. Ci sarebbero quindi le condizioni per la prima ondata di calore, con punte anche di 33-35 gradi.