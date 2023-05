Nonostante l’inizio dell’estate meteorologica sia imminente, fino ad ora è stato difficile associare il concetto di clima estivo al meteo attuale. L’anticiclone africano, conosciuto anche come il generatore del caldo africano , ha mantenuto per ora un basso profilo, mantenendo così un clima gradevole.

Le previsioni per Giugno promettono una svolta significativa. Prima di godere dei benefici del calore estivo, però, dovremo navigare attraverso un periodo di instabilità meteorologica. Questa instabilità è causata da una particolare configurazione barica.

L’anticiclone delle Azzorre si sposta e l’Italia resta scoperta

L’anticiclone delle Azzorre si sta spostando verso le latitudini settentrionali europee, lasciando il Mediterraneo e l’Italia in balia di una lacuna barica alimentata da infiltrazioni d’aria fresca in quota. Questo comporta che l’Italia non è protetta dalla potente influenza dell’anticiclone.

In questi ultimi giorni di maggio, la stabilità atmosferica non sarà al suo massimo, tutt’altro. Non sono indicati significativi rialzi di temperatura, a causa dell’assenza di masse d’aria nord-africane. Il caldo rimarrà contenuto, rendendo difficile superare la soglia dei 30 gradi.

Cosa ci riserva il primo weekend di Giugno?

Questo quadro meteorologico proseguirà fino ai primi giorni di Giugno. Durante la Festa della Repubblica, ci sarà ancora l’ombra di temporali e un caldo non eccessivo. Ma le cose potrebbero cambiare nel corso del Ponte, quando la lacuna depressionaria mediterranea dovrebbe riempirsi e poi isolarsi sull’Iberia.

L’anticiclone africano risorge e punta l’Europa Meridionale

Gli ultimi aggiornamenti indicano un potenziale cambiamento a partire dal primo weekend di Giugno. Le più recenti proiezioni del Centro Meteo Europeo prevedono una rinascita dell’anticiclone subtropicale, che si dirige verso il Mediterraneo Centrale e l’Italia.

Per la prima volta dopo settimane, l’anticiclone africano sembra tornare in forze, puntando l’Europa Meridionale. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta, con l’estate che si prepara finalmente a decollare.

Il calore dell’estate potrebbe essere in arrivo

Se questa tendenza si conferma, le temperature potrebbero subire un grave aumento a partire dal 4-5 Giugno. Questo potrebbe creare le condizioni per la prima onda di calore estivo, con punte di temperatura che potranno raggiungere i 33-35 gradi.