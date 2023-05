Mancano poco meno di 36 ore all’inizio dell’Estate meteorologica secondo il calendario meteo-climatico italiano. Ma sarà un’Estate simile alle precedenti, entrate di diritto tra le più calde di sempre in Italia e nel mondo? Difficile dare una risposta certa a questa domanda, considerando che l’Estate dura ben tre mesi e più che una tendenza stagionale altro non si può fare. Tuttavia possiamo fornire una previsione alquanto affidabile per la primissima parte della stagione, ormai ad un passo.

E proprio la prima parte rischia di rivelarsi tutt’altro che estiva! Ebbene sì, la prima metà del mese di Giugno potrebbe essere seriamente penalizzata da questo schema barico ormai estenuante presente da oltre tre mesi. Gli anticicloni faticheranno a farsi vedere dalle nostre parti anche nelle prossime due settimane, con tutte le conseguenze del caso.

Certamente non mancheranno le belle giornate, anche da mare, ma dovremo pur sempre fare i conti con improvvisi acquazzoni o temporali soprattutto durante le ore pomeridiane. Questa instabilità, già presente da settimane, ci farà compagnia con alta probabilità per gran parte della prima decade di Giugno. Insomma come esordio per l’Estate non ci sarà nulla a che vedere con gli anni passati, sicuramente molto più caldi e stabili.

Ma attenzione: le temperature saranno in perfetta linea con le medie del periodo su gran parte d’Italia! Insomma farà caldo ma senza eccessi, proprio perché mancherà il contributo rovente dell’anticiclone africano, per il momento relegato sul nord Africa. Le temperature massime nella prima decade di Giugno saranno spesso comprese tra i 24 e 28°C, con rari picchi di 29-30°C. Insomma caldo assolutamente normale per il periodo.

La nota dolente arriva sulla stabilità del tempo: l’assenza di un vero anticiclone favorirà l’arrivo di flussi freschi che andranno a danneggiare il meteo soprattutto nelle ore pomeridiane sui monti, in collina e nelle zone interne.