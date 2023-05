La settimana ci aspetta un vero e proprio ribaltone meteorologico, con una serie di perturbazioni che interesseranno il Mediterraneo spinte da correnti fresche di origine nord-atlantica. Dimentichiamoci dell’estate, almeno per il momento, poiché assisteremo a un susseguirsi di eventi atmosferici che porteranno piogge e temporali in varie regioni italiane.

Il crollo dell’anticiclone africano e l’arrivo delle perturbazioni

L’anticiclone africano, che in questi giorni ha fatto assaporare l’estate, lascerà il posto a un vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo, guidato da correnti fresche che si intensificheranno a partire dalla Lombardia e proseguendo verso il Trentino, il Veneto e il Friuli. La situazione climatica si complicherà ulteriormente a causa di un’ondulazione ciclonica atlantica in arrivo sul Mediterraneo.

Rischio di grandine e nubifragi

Nel contesto meteo che avremo, si verificheranno locali grandinate anche con chicchi di medie dimensioni, e grandinate abbondanti tali da imbiancare il paesaggio. Rischio di nubifragi, ovvero di pioggia oltre i 50 mm nell’arco di 60 minuti. Tali fenomeni possono causare temporanei allagamenti.

Il sistema di bassa pressione e l’instabilità al Centro-Sud

Inizio settimana: un sistema di bassa pressione, seppur poco strutturato, farà sentire i suoi effetti tra Sardegna e Sicilia, portando instabilità e temporali nelle ore più calde del giorno. Al Nord Italia, dopo la prima ondata di temporali, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampi spazi di cielo sereno.

Calo delle temperature e perturbazioni in arrivo

Il maltempo proseguirà nel corso della settimana, con nuovi impulsi di aria instabile che favoriranno lo sviluppo di temporali e un deciso abbassamento delle temperature. Il vortice mediterraneo contribuirà ad attirare un nuovo fronte dal Nord Europa, legato a una vasta depressione alimentata da correnti nord-atlantiche.

La nuova perturbazione fredda e le conseguenze

Martedì, al Nord Italia, si verificheranno piogge e temporali anche intensi, dalle Alpi alla Val Padana, a causa della nuova perturbazione fredda. Questa perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud nella giornata di mercoledì 10 maggio, con un ulteriore crollo delle temperature. Nuovi impulsi perturbati, trainati da correnti fresche, caratterizzeranno il meteo della seconda parte della settimana.

Le previsioni per il fine settimana e oltre

Le prospettive meteorologiche per il fine settimana del 13-14 Maggio non sono incoraggianti, con la possibilità di un meteo molto instabile e un vortice freddo sull’Italia che potrebbe persistere fino a metà mese, favorendo piogge abbondanti soprattutto al Nord Italia.

Insomma, la prossima settimana assisteremo a una vera e propria rivoluzione meteorologica con un susseguirsi di perturbazioni e un deciso calo delle temperature. Per il momento, l’estate dovrà attendere, ma questi eventi atmosferici porteranno una boccata d’ossigeno all’Italia, che da un anno e mezzo è afflitta da una persistente siccità. La situazione meteorologica sarà in continua evoluzione, e sarà importante tenere d’occhio le previsioni per essere pronti ad affrontare gli imprevisti che il clima ci riserva.