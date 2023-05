L’ennesimo week-end autunnale di questo incredibile e storico mese di Maggio è appena cominciato. Il satellite parla chiaro: tutta Italia è sovrastata da un tappeto di nubi dense, ricche di polvere sahariana ed anche di precipitazioni. Piove su molte regioni, specie al Nordovest e sulle isole Maggiori, ma occorre l”ombrello su oltre metà del territorio nazionale.

Chi l’avrebbe mai detto al 20 di Maggio? Negli ultimi anni eravamo abituati a vivere le prime intense ondate di caldo e giornate spesso stabili, ora invece stiamo vivendo l’esatto opposto, senza alcuna via di mezzo. Il mese di Maggio rientrerà certamente tra i più freschi di sempre e tra i più piovosi della storia. Questo ennesimo ciclone in risalita dalle coste nord africane porterà tante piogge e temporali nelle prossime 36 ore, pertanto possiamo confermare con certezza che gran parte del week-end lo trascorreremo sotto nubi, piogge e rovesci.

Fortunatamente in questa occasione gli obiettivi del maltempo più intenso saranno altri a differenza della precedente perturbazione, quella che ha duramente colpito l’Emilia Romagna. La diversa traiettoria del vortice, un po’ più latitudinale, permetterà l’arrivo di piogge forti e persistenti su Sardegna, Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Piemonte. Altrove i fenomeni saranno meno forti e soprattutto meno persistenti, Emilia Romagna compresa. Piove in queste sul territorio colpito dalle alluvioni, ma si tratta di fenomeni deboli o moderati. Certo, sarebbe preferibile che non precipitasse nulla data la situazione estremamente critica del suolo e dei fiumi.

Una parvenza di maggior stabilità arriverà da lunedì, quantomeno nelle ore mattutine. Il ciclone si attenuerà e resterà solo aria un po’ instabile a scorrazzare alle alte quote. Vivremo una parte di finale di Maggio più consona alla Primavera, ovvero caratterizzata dai tipici temporali pomeridiani e serali su tante nostre regioni.

Per l’arrivo del caldo occorrerà attendere ancora un po’, probabilmente i primi giorni di Giugno! Seguiremo passo passo l’evoluzione meteo.