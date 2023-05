Non ci sono buone notizie per il prosieguo di Maggio. Se speravate nel ritorno del bel tempo e della mitezza, o addirittura dei primi anticipi d’Estate, resterete molto delusi. Le ultime tendenze meteo confermano, in blocco, la persistenza delle correnti instabili nel Mediterraneo anche nel corso dei prossimi sette giorni. Al netto di qualche breve pausa ed un timido ritorno del Sole soprattutto tra giovedì e venerdì, l’Italia rischia seriamente di fare i conti con tante piogge, rovesci e temporali.

Non si tratta nemmeno di condizioni meteo primaverili, ma addirittura pienamente autunnali. La Primavera è solitamente caratterizzata da fasi stabili alternate a fasi instabili e più fresche, ma questo mese di Maggio sta decisamente andando oltre, mostrando quasi solamente perturbazioni e temperature inferiori alle medie.

E pare proprio che questo insolito Autunno di Maggio proseguirà addirittura fino alla terza decade del mese, quando ci troveremo ad un passo dall’inizio dell’Estate meteorologica. Dopo l’attuale ciclone in transito da sud verso nord, responsabile di forti piogge e venti sostenuti, faremo i conti con un altro peggioramento simile nel corso del week-end.

Insomma almeno due cicloni in sette giorni in Italia, nel pieno di Maggio, rappresentano un fenomeno decisamente inusuale. Il ciclone africano ora situato al sud avrà ancora molto da dire fino a mercoledì.

Tra giovedì e venerdì ecco la breve pausa, che comunque sarà caratterizzata da fenomeni sparsi specie al nord e sul lato tirrenico.

Nel week-end il meteo peggiorerà sensibilmente su tutta Italia per l’arrivo di un altro ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale. La depressione porterà piogge diffuse e ancora isolati nubifragi la cui localizzazione in questo momento è molto complessa, considerato che mancano ancora molti giorni. Fino ad inizio prossima settimana saremo immersi in un contesto più autunnale che primaverile, pertanto il caldo e la stabilità resteranno a debita distanza dall’Italia.