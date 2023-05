Tranquilli! Non sarà una Domenica temporalesca per tutti e ci saranno anche molte zone dove una bella gita fuori porta sarà sicuramente possibile organizzare.

Cerchiamo intanto di capire bene cosa sta succedendo sullo scacchiere Europa e soprattutto per quale ragione continueremo ad avere spesso il temporale dietro l’angolo. Sul comparto centro occidentale del nostro continente troviamo un’area di alta pressione di matrice azzorriana con centro motore poco a ovest del Regno Unito e dell’Irlanda. Su queste zone ovviamente la stabilità atmosferica ed il bel tempo regnano sovrani.

Via via che ci spostiamo verso Sud e dunque in direzione del nostro Paese e dell’area mediterranea, i valori di pressione tendono a calare per effetto di una reiterata circolazione ciclonica che mantiene un contesto meteorologico poco affidabile.

Con questo genere di situazione ci attendiamo dunque una Domenica e un inizio di prossima settimana tra sole, temperature abbastanza caldine e numerosi temporali.

Ma quali saranno allora le zone dove sarà necessario tenere assolutamente un ombrello a portata di mano? Come possiamo notare dalla mappa qui di seguito allegata ( colori verde/blu) primi fra tutti saranno i rilievi del Nord e gran parte della dorsale appenninica Centromeridionale. Attenzione però, in quanto in entrambe le zone, nelle ore pomeridiane e di inizio sera, i temporali potranno localmente sconfinare verso le adiacenti aree pianeggianti in particolare sul comparto del basso Tirreno.

Sarà questo il leitmotiv anche dei primi 2/3 giorni della nuova settimana quando su scala generale l’impianto barico non subirà particolari cambiamenti lasciando così il nostro Paese in un contesto meteo molto dinamico e sempre pronto ad illuderci con alcune ore di sole estivo, alternate a momenti in cui la stagione fa dei grandi passi indietro.

Prima di congedarci, diamo uno sguardo anche al contesto climatico. Anche in questo caso non ci saranno particolare cambiamenti con gran parte d’Italia che registrerà valori termici tutto sommato abbastanza consoni al calendario.