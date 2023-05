L’anticiclone africano sta sovrastando da oltre 24 ore il Mediterraneo, ma senza eccessi: l’Italia, al momento, si ritrova sotto i lembi più settentrionali della cupola anticiclonica, pertanto siamo alle prese con condizioni meteo stabili me senza grandi aumenti di temperatura. È altresì verso che l’aumento termico proseguirà anche nel week-end, quindi qualche picco simil-estivo non mancherà specie sulle isole maggiori.

Ma che fine farà questa parvenza di caldo? Come più volte ribadito, anche in questo editoriale, l’anticiclone africano avrà vita breve. Le correnti fresche nord-atlantiche torneranno ad impossessarsi del Mediterraneo esattamente come avvenuto da due mesi a questa parte, non lasciando scampo agli anticicloni che, più di una volta, hanno cercato di riprendere in mano, invano, le redini del meteo.

Le perturbazioni nord-atlantiche avanzeranno sull’Italia già tra domenica e lunedì, dando inizio ad un nuovo lungo periodo instabile che pare possa protrarsi addirittura fino alla metà del mese. Praticamente tutta la prossima settimana potrebbe riservarci tantissime occasioni di maltempo, da nord a sud, come se ci trovassimo nel pieno dell’Autunno. Ma per essere puntigliosi nemmeno lo scorso Autunno abbiamo assistito ad una serie così importante di ondate di maltempo! Certo, quella era assolutamente un’anomalia che ora pare essersi finalmente riassorbita.

Nei prossimi sette giorni dovremo fare i conti con almeno due perturbazioni separate: la prima tra domenica sera e martedì mattina, la seconda tra martedì sera e il resto della settimana. Sarà proprio la seconda perturbazione a danneggiare pesantemente il meteo su tutto lo Stivale, in particolare al nord dove si prevedono accumuli di pioggia davvero importanti per il periodo, certamente superiori agli accumuli pluviometrici dell’intero mese di Maggio.

E considerando che già qualche giorno fa è caduta parecchia pioggia soprattutto sull’Emilia Romagna, significa che dopo questa nuova ondata di maltempo registreremo accumuli di pioggia totali di gran lunga superiori alle medie.