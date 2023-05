Le previsioni meteo continuano a essere particolarmente impegnative, poiché i modelli matematici mostrano un eccesso di piovosità nelle regioni settentrionali. In questo articolo esamineremo la situazione meteorologica prevista per il mese di maggio e il suo impatto sulle diverse aree dell’Italia.

In questo periodo di transizione tra la primavera e l’estate, le temperature si sono sensibilmente innalzate, soprattutto nelle regioni settentrionali. Tuttavia, le previsioni meteo indicano l’inizio di una fase estremamente piovosa, con piogge molto intense previste in Lombardia e altre regioni del Nord-Ovest. Queste condizioni meteorologiche sono in parte attribuibili al cambiamento climatico, che ha portato a un aumento della piovosità in brevi periodi.

Peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Nord Italia

Le previsioni meteo mostrano un peggioramento marcato per le regioni settentrionali italiane. Si prevedono forti piogge in collina e sui monti del Piemonte, meno intense sulle pianure del Piemonte, e piogge copiose in Lombardia. Anche in Emilia-Romagna, dove recentemente si è verificata una devastante alluvione, potrebbe piovere abbondantemente.

Situazione nelle regioni centrali e meridionali

Per quanto riguarda le regioni centrali, soprattutto l’Appennino, le zone interne delle tirreniche, la Campania interna e la Sicilia settentrionale, le previsioni meteo prevedono piogge anche in queste aree. Invece, si prevede meno pioggia in Sardegna e Sicilia meridionale, poiché queste regioni dovrebbero trovarsi ai limiti delle varie perturbazioni in transito. Gli anticicloni africani inizieranno a farsi sentire su queste zone.

Temporali in Liguria

In Liguria, le piogge potrebbero non essere copiose, ma si prevedono alcuni temporali violenti. Questi fenomeni meteo sono tipici della stagione primaverile ed estiva, e possono causare problemi di allagamenti e frane in alcune zone.

Oltre alla situazione immediata, osservando la linea di tendenza per la seconda decade del mese di maggio, si prevedono ulteriori piogge copiose associate a perturbazioni atmosferiche. Questo suggerisce che il periodo di intensa piovosità potrebbe protrarsi per diverse settimane, portando sollievo alle zone colpite da un deficit pluviometrico eccezionale.

Considerazioni

In conclusione, le previsioni meteo mostrano un aumento significativo delle piogge e delle perturbazioni atmosferiche nelle regioni settentrionali e in alcune aree centrali dell’Italia. Queste condizioni meteorologiche, sebbene rilevanti, forse anche preoccupanti se dovesse piovere esageratamente nelle aree alluvionate, potrebbero portare un po’ di sollievo alle zone che soffrono di un deficit pluviometrico eccezionale. In questo caso auspichiamo grandi piogge per il Nord Ovest. Tuttavia, è importante ricordare che le previsioni sulla pioggia sono sempre approssimative e la situazione potrebbe cambiare rapidamente, soprattutto in questo periodo dell’anno.