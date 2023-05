È tornato il Sole su buona parte d’Italia, senza dubbio, ma i temporali sono sempre dietro l’angolo e anche in questi ultimi giorni hanno interessato alcune regioni come al Nordovest e sul versante tirrenico. Temporali localmente molto forti, che producono ingenti grandinate e fenomeni violenti e spiacevoli.

Ma avremo mai tempo davvero stabile su tutta Italia? Davvero complicato rispondere a questa domanda, poiché non si intravedono, per il momento, veri anticicloni spessi e coriacei sul Mediterraneo. Anche l’anticiclone africano, quella vasta cupola portatrice di caldo e stabilità che negli anni scorsi era già predominante in questo periodo, sembra trovare grandissime difficoltà.

Nelle prossime due settimane sembra ormai molto probabile l’assenza di un forte campo di alta pressione in Italia. Solo tra 2 e 4 Giugno, proprio durante il ponte della festa della Repubblica, un promontorio anticiclonico nord-africano potrebbe ingrossarsi leggermente sull’Italia favorendo un po’ di stabilità e clima più caldo. Ma nel complesso sarà la variabilità tardo-primaverile ad avere il predominio.

Avremo due figure di alta pressione: una sul nord Africa e l’alta sull’Europa centro-occidentale. L’Italia si ritroverà nel mezzo, dove la pressione sarà più bassa e le correnti fresche in alta quota potranno scorrere senza particolari ostacoli da superare. Insomma persisterà un corridoio d’aria fresca che produrrà molta instabilità, soprattutto sul finire di Maggio. Questi flussi freschi produrranno rovesci, temporali e locali grandinate: le aree più a rischio restano senza dubbio quelle interne, collinari e montuose, ma considerando che i venti prevalenti dovrebbero essere quelli orientali, ecco che i temporali potrebbero muoversi in direzione del versante tirrenico.

Dunque nei prossimi 10-15 giorni sarà facile imbattersi in acquazzoni e temporali pomeridiani ( o serali) soprattutto se ci rechiamo in montagna o in collina. Quantomeno le ore mattutine saranno spesso soleggiate, così come le giornate sulle coste (adriatiche e ioniche in particolare).