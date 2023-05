La tanto prevista sabbia del deserto è arrivata a destinazione: in un insolito week-end di metà Maggio i cieli si sporcano su gran parte del centro e del sud Italia per effetto della polvere sahariana trascinata fin sul Mediterraneo dalle correnti di scirocco. Insomma trattasi di condizioni meteo più autunnali che primaverili.

E non si tratta del solito “anticiclone africano”, bensì di un “ciclone africano” in rapido approfondimento sulle coste di Algeria e Tunisia, dove sta impattando aria fresca nord-atlantica molto turbolenta. Sarà proprio questa depressione a causare un repentino peggioramento del meteo su gran parte d’Italia nelle prossime 72 ore.

Una dinamica di questo tipo ha molte più probabilità di realizzarsi nel pieno dell’Autunno, certamente non nel pieno di Maggio a poche settimane dall’inizio dell’Estate meteorologica. Il ciclone che entro lunedì prenderà vita nel Mediterraneo, ormai previsto da tutti i centri di calcolo, potrebbe intensificarsi a tal punto da risultare davvero anomalo per il periodo. Difatti, al momento, si prevede un minimo di bassa pressione di ben 988 hpa nel cuore del mar Tirreno. Attorno a questo occhio ciclonico ruoteranno forti venti, nubi, piogge diffuse e temporali.

Anche la traiettoria del ciclone non è da sottovalutare, anzi si rivelerà davvero insidiosa. I cicloni nord-africani, con queste loro traiettorie, possono determinare piogge estese, intense e locali forti temporali. Il ciclone dapprima si getterà sul canale di Sicilia, dopodiché sorvolerà la stessa Sicilia, tutto il mar Tirreno e concluderà la sua corsa sul centro-nord Italia. Insomma dapprima coinvolgerà il Meridione, successivamente centro e nord Italia.

Ci aspettiamo temporali intensi in Sicilia, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Lazio. Poi il maltempo, entro martedì, coinvolgerà a pieno il nord con piogge diffuse e temporali intensi. Accumuli di pioggia molto importanti si prevedono al momento in Emilia Romagna, anche oltre i 150 mm. Insomma le condizioni meteo non accennano a migliorare, anzi peggioreranno ulteriormente proprio nel pieno di Maggio!