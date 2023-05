La prima di una lunga serie di perturbazioni è da poco approdata nel Mediterraneo. Si tratta di una depressione alimentata da aria fresca nord-atlantica, diretta principalmente sul Mediterraneo meridionale. Le condizioni meteo sono in peggioramento ma non su tutta Italia, considerando che questa perturbazione si limiterà a lambire la nostra penisola prima di dirigersi definitivamente nel Mediterraneo meridionale e le coste nord africane.

Il satellite, tuttavia, ci mostra chiaramente la presenza di un vortice di bassa pressione piuttosto ben organizzato, con minimo barico situato nel canale di Sardegna. Questo ciclone si muove velocemente verso est/sud-est e al momento sta causando piogge principalmente sulle due isole maggiori. Inoltre troviamo anche degli acquazzoni, parecchio localizzati, sul Nordest.

Questo ciclone causerà altri fenomeni in giornata, principalmente su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata: qui ci aspettiamo piogge sparse e locali temporali pomeridiani. I cieli saranno sempre nuvolosi. Qualche fenomeno isolato, tra pomeriggio e sera, anche su Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio. Via via sempre più stabile sul resto d’Italia dove subentrerà una breve pausa.

Esattamente, ci sarà solo una breve pausa almeno fino a martedì pomeriggio. Questo veloce ciclone rappresenta solo la fase iniziale di un lungo periodo instabile e perturbato. Anzi, le prossime perturbazioni non saranno così marginali, bensì molto più dirette e foriere di piogge e temporali per gran parte d’Italia. La prossima è prevista già da martedì sera a cominciare dal Nordovest ed entro mercoledì ingloberà gran parte del territorio nazionale!

Altre perturbazioni arriveranno, una dopo l’altra, nel prosieguo di settimana e avranno modo di regalare precipitazioni diffuse e localmente abbondanti. Nel frattempo avremo anche un calo graduale delle temperature, le quali scenderanno fin sotto le medie del periodo!

Insomma davanti a noi si apre un periodo molto instabile e perturbato, il quale potrebbe protrarsi fino a metà Maggio. Avremo a che fare spesso con condizioni meteo più autunnali che primaverili, proprio nel momento in cui molti si aspetterebbero giornate sempre più calde e sempre più stabili.