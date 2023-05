Il maltempo non mollerà la presa molto facilmente, anzi si intensificherà ulteriormente col passare dei giorni! Ebbene davanti a noi abbiamo almeno altri 6 giorni di forte instabilità, con condizioni meteo più autunnali che primaverili. Tutto merito di una depressione vasta e bloccata nel Mediterraneo, dentro la quale confluiscono costantemente flussi freschi nord-atlantici.

L’apice del maltempo è previsto tra il week-end e l’inizio della prossima settimana, quando prenderà vita un ciclone particolarmente profondo e dalla traiettoria decisamente insidiosa per il nostro Stivale. Un forte e pronunciato flusso fresco nord-atlantico irromperà con veemenza sul Mediterraneo occidentale, finendo addirittura sulle coste nord-africane tra Algeria e Tunisia. Proprio qui prenderà vita una depressione orografica particolarmente profonda, come spesso avviene in caso di affondi freschi in Algeria, che risalirà verso nord con grande maltempo al seguito.

La depressione comincerà ad approfondirsi tra sabato e domenica, e proprio in questo frangente si attiveranno forti venti di scirocco che sferzeranno gran parte del sud Italia. Contemporaneamente le correnti da sud trascineranno vaste nubi di polvere desertica del Sahara, pronte a sorvolare tutto il centro-sud sia sabato che domenica. Ovviamente avremo anche parecchia instabilità legata al fronte caldo della depressione, specie su centro e nord Italia.

Ma la situazione peggiorerà ulteriormente tra lunedì e martedì, quando questo ciclone nord-africano si muoverà verso nord, attraversando il mar Tirreno e raggiungendo addirittura il nord Italia. La depressione porterà piogge diffuse e forti temporali dapprima al sud e successivamente anche su centro e nord. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o nubifragio a ridosso dei monti, a causa del fenomeno dello stau che in queste situazioni viene particolarmente sollecitato.

Le precipitazioni saranno abbondanti su gran parte d’Italia tra lunedì e martedì, ma gli accumuli di pioggia più sostanziosi dovrebbero riguardare il Nordest, quello che di fatto sarà tra i settori più colpiti dal maltempo al termine di questa lunga fase meteo perturbata.