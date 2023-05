Il maltempo, ormai in azione da giorni su gran parte d’Italia, è pronto a raggiungere l’apice di questa ennesima fase perturbata, e lo farà attraverso un ciclone particolarmente insidioso. Si tratta di un ciclone africano, che da poche ore sta prendendo vita tra Algeria e Tunisia: essa è alimentata da correnti fresche nord-atlantiche che stanno sprofondando sin sul Sahara. Insomma non ci sono buone notizie meteo all’orizzonte!

Solitamente i cicloni nord-africani si rivelano molto insidiosi per l’Italia, in quanto risalgono verso nord gettandosi a pieno sul Mediterraneo con forti venti e piogge intense. E sarà proprio questa la traiettoria che assumerà il ciclone, ormai confermata da tutti i centri di calcolo. Tra stasera e domani il ciclone valicherà la Tunisia e si getterà sul canale di Sicilia, per poi transitare anche sul mar Tirreno fino a raggiungere il nord Italia.

Nel frattempo il ciclone si approfondirà nettamente fino a raggiungere una pressione assolutamente incredibile per il mese di Maggio! Dalle ultime stime pare che il minimo di bassa pressione possa sfiorare i 988 hpa, un valore di pressione raro anche nel pieno dell’Autunno, figuriamoci a poche settimane dall’inizio dell’Estate!

Ma cosa comporterà questo ciclone? Ebbene avremo a che fare sia con forti venti ciclonici, sia con mareggiate imponenti e soprattutto con precipitazioni localmente violente. Già oggi il tempo sarà instabile su tante regioni, specie al centro e al nord, mentre il sud sarà sovrastato da vaste nubi di polvere sahariana e venti forti di scirocco. Qualche forte temporale sarà già possibile tra Campania e Puglia settentrionale.

Domani il maltempo entrerà nel vivo con precipitazioni diffuse e abbondanti su gran parte del sud. Probabile la formazione di temporali persistenti su Sicilia, Campania e Puglia settentrionale, in grado di provocare accumuli di pioggia ragguardevoli in breve tempo. Tra lunedì sera e martedì il maltempo si estenderà anche su centro e nord Italia, con piogge più abbondanti sul lato adriatico ed in particolare in Emilia Romagna.

Inoltre avremo a che fare con violente raffiche di vento sia lunedì che martedì.

Le condizioni meteo potrebbero migliorare solo da giovedì, ma solo per poche ore!