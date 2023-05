Il ciclone africano formatosi ad inizio settimana è ancora in forma e ben posizionato tra centro e nord Italia. La situazione più critica è in Emilia Romagna, dove da ieri mattina sono caduti oltre 100-150 mm di pioggia, come del resto era previsto. La situazione è drammatica: decine di fiumi sono esondati tra Emilia orientale e Romagna. E le condizioni meteo sono ancora pessime.

Segnaliamo fiumi in piena su tutta la Romagna e tra bolognese e modenese. Tantissimi corsi d’acqua sono oltre il livello di massima allerta e sono esondati in molti punti causando allagamenti.

Il fiume Ronco con 9 metri e 59 cm a Forlì, supera la soglia massima di allerta di ben 2 metri e 60 cm. La situazione sta degenerando anche nel modenese e nel bolognese dove il livello dei fiumi è in rapida ascesa, in virtù delle abbondanti piogge di ieri sera e della notte. Segnaliamo, inoltre, anche il crollo del Ponte della Motta a San Martino in Argine, Molinella (BO).

Quando ne usciremo da questa ondata di maltempo? Il ciclone continua a roteare su se stesso sul centro-nord Italia, ma fortunatamente è in lento declino. Le piogge saranno ancora presenti quest’oggi sul nord Italia e tenderanno a concentrarsi, col passare delle ore, principalmente sul Nordovest. Fenomeni sparsi sulle regioni centrali, andrà lentamente meglio al sud dove arriveranno anche schiarite.

Ma a quanto pare il maltempo non terminerà qui. Un’irrisoria tregua ci sarà tra giovedì e venerdì, perlopiù sulle aree fortemente colpite dal maltempo, poi un altro guasto è confermato nel week-end. Un altro ciclone, l’ennesimo di questo anomalo mese di Maggio, porterà piogge diffuse e temporali da nord a sud sia sabato che domenica.

Il maltempo ci farà compagnia fino ad inizio prossima settimana su tante nostre regioni e tutte queste ulteriori piogge potrebbero causare conseguenze non indifferenti nelle aree già ora in un stato critico. Per un miglioramento definitivo del meteo dovremo ancora attendere!