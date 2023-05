Il mese di Maggio proseguirà all’insegna delle piogge e dei temporali. Dopo un avvio turbolento e simil-autunnale, ora anche il cuore del mese dimostrerà a tutti gli effetti che non si era trattato di un inciampo bensì di una chiara struttura barica disposta a reiterarsi nel corso delle settimane. Insomma Maggio si sta rivelando un mese tutt’altro che tardo primaverile! Pensate che le condizioni meteo non miglioreranno in modo definitivo almeno fino ad inizio terza decade, ragion per cui la situazione non è assolutamente rosea!

Passare da un eccesso all’altro, dalla siccità alle piogge perpetue, non è la soluzione dei problemi. Ora, infatti, il problema diverrà la saturazione dei terreni, soprattutto sulle regioni nord-orientali che saranno bersaglio delle piogge più forti e costanti nei prossimi sette giorni.

La perturbazione più forte è prevista tra il week-end e l’inizio della prossima settimana: la depressione immobilizzata nel Mediterraneo si approfondirà ulteriormente e innescherà sistemi nuvolosi ricchissimi di pioggia e temporali, i quali tenderanno ad attraversare buona parte d’Italia. Nella prima fase, tra sabato e domenica, il maltempo coinvolgerà nettamente centro e nord Italia, accanendosi soprattutto sul Nordest. Successivamente, tra domenica sera e lunedì, il maltempo sferzerà anche il sud Italia dopo una notevole dose di scirocco con raffiche oltre i 70 km/h.

Sarà proprio il vento di scirocco ad alimentare le forti piogge e i temporali, grazie al suo contributo umido ed energetico non indifferente. Il maltempo poi non mollerà facilmente la presa! Altri fronti con piogge e rovesci saranno protagonisti nel corso della prossima settimana, specie su centro e nord Italia. insomma sarà molto difficile, per non dire impossibile, ritrovare l’alta pressione e la quiete su tutta Italia nel breve-medio termine.

Addirittura si intravede una nuova, ennesima perturbazione tra 20 e 21 Maggio con tante altre piogge che a quel punto risulterebbero deleterie su molte regioni. Pensate che già in questo momento tante località del Nordest, del centro e del lato adriatico hanno superato la propria media pluviometrica del mese di Maggio. Questi sviluppi meteo non sono per nulla confortanti per la stabilità del nostro territorio, ragion per cui occorrerà prestare molta attenzione alle allerte della protezione civile.