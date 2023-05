Altro che tarda Primavera e anticipi d’Estate! L’ondata di maltempo in atto, che si intensificherà moltissimo tra lunedì e martedì, assumerà connotati da pieno Autunno. Sarà senza dubbio una situazione molto rara, per non dire eccezionale, nel pieno di Maggio. Il ciclone previsto tra stasera, lunedì e martedì porterà condizioni meteo pesanti anche per il pieno dell’Autunno, figuriamoci in Primavera.

Al momento si prevede un minimo di bassa pressione di circa 989 hpa, un valore molto raro anche nei mesi di Ottobre e Novembre, quando i cicloni extra-tropicali trovano ampia energia nel Mediterraneo per proliferare. In questo caso si tratterà di un ciclone africano, che proprio in questi minuti sta prendendo vita tra Algeria e Tunisia e si prepara ad approdare sul canale di Sicilia dove comincerà la sua intensificazione.

Il ciclone porterà tanto maltempo nelle prossime 72 ore su gran parte d’Italia, ma non ci saranno solo piogge e temporali a creare scompiglio! Il forte calo della pressione innescherà impetuosi venti ciclonici che sferzeranno la nostra penisola. Le raffiche di scirocco sono già in azione al sud, ma la tendenza è ad un deciso rinforzo del vento a partire da lunedì.

Ci aspettiamo forti venti di scirocco su tutto il sud, con raffiche di burrasca forte e addirittura di tempesta su Sicilia, Calabria e Puglia. Con raffiche di tempesta si intendono venti superiori ai 95-100 km/h, in grado di causare danni e disagi. Il vento sarà forte anche su Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche con venti fino a 40-60 km/h. Forte vento entro martedì anche sull’alto Adriatico, specie sulle coste di Veneto ed Emilia Romagna con raffiche di bora fino a 80 km/h.

Saranno proprio le impetuose raffiche di scirocco ad alimentare gli intensi temporali che prenderanno vita da lunedì su centro e sud Italia. Sicilia, Campania, Puglia settentrionale, Molise, Abruzzo e Lazio sono al momento nel mirino di questi forti fenomeni.