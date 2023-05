Nubi, rovesci, temporali e isolate grandinate saranno ancora protagonisti, addirittura fino a metà prossima settimana. Ma non è tutto: il maltempo si intensificherà proprio tra il week-end e l’inizio di settimana, ovvero nel periodo tra 13 e 16 Maggio. Il responsabile? Un ciclone molto profondo, molto vasto e dalla traiettoria molto insidiosa per lo Stivale. Insomma dovremo fare i conti ancora con pessime condizioni meteo!

Per la siccità sarà un bel problema e con buona probabilità tutta la pioggia in vista fino alla prossima settimana riuscirà a smorzare quasi del tutto la crisi idrica. Il problema, però, è l’eccesso opposto! Tanta pioggia in un arco temporale così ristretto può degenerare in eventi alluvionali, smottamenti, allagamenti, frane e disagi all’agricoltura, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Il tempo autunnale previsto nei prossimi giorni, decisamente lontano dal tipico clima di metà Maggio, sarà a dir poco pessimo da nord a sud. Le correnti fresche nord-atlantiche scivoleranno sul Mediterraneo occidentale già da questo sabato, dopodiché si fionderanno sul nord Africa. La logica conseguenza di questo riversamento freddo e turbolento su Algeria e Tunisia sarà lo sviluppo di un ciclone particolarmente profondo che risalirà verso lo Stivale. Non è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo: le depressioni nord-africane sono tra le più deleterie per l’Italia in ottica maltempo, capaci di riversare grandi quantità di pioggia e fenomeni localmente molto intensi.

Tra sabato e domenica l’instabilità crescerà su gran parte d’Italia, soprattutto su centro e nord. Il Meridione, invece, farà i conti con la polvere sahariana che sporcherà dapprima i cieli e successivamente anche auto, terrazzi e finestre in presenza di piovaschi e temporali. Anche il vento di scirocco tornerà a sferzare il sud, con raffiche oltre i 50 km/h.

Ma il maltempo entrerà nel vivo tra lunedì e martedì! Il ciclone salirà di latitudine fino a raggiungere il nord Italia: avremo venti di burrasca su gran parte d’Italia, piogge diffuse e locali nubifragi specie sul Nordest, in Emilia Romagna ed anche lungo il lato tirrenico.